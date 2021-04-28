Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ощущение шоу на первом заседании по существу дела подчеркивалось двумя телекамерами, уместившимися 28 апреля в тесном кабинете № 22 Петроградского райсуда Петербурга. Судья Ольга Тарасова чуть ли не лично ими руководила. Сперва запустила одного оператора, через некоторое время предложила ему переместиться к двери и уступить удачное место коллеге.

— Если я плохо получусь на ваших кадрах, смотрите у меня! — погрозила пальцем судья Ольга Тарасова оператору городского телеканала.

— Что вы! Вы лучше всех, — констатировал безусловную истину тот.



— Полностью поддерживаю предыдущего оратора! — примазался представитель истца.



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Программа Ильи Соболева «Можно ваш телефончик?» была придумана в 2018 году. Правила шоу следующие: ведущий забирает телефон участника и распоряжается им по своему усмотрению. Участник может остановить ведущего в любой момент. В 2019 году во время шоу «Можно ваш телефончик?» участник по имени Коля дал Соболеву контакт Леонида. Тот отправил аудиосообщение с текстом: «Почему о том, что ты *** (нетрадиционной сексуальной ориентации. — Прим. ред.), я узнаю в последнюю очередь?» Адресатом оказался юрист из Тольятти Леонид Тарантов. Тарантов считает, что Соболев лично оскорбил его, а шутка повредила его репутации юриста, и требует выплатить 84 443 400 рублей компенсации.

Начало заседания, как говорится, не предвещало. И истец Леонид Тарантов со своим юристом Кириллом Скутневым, и представитель «комического» ответчика Антон Стружков с виду — люди серьезные. Первых двоих и вовсе в лоб обвиняют в отсутствии чувства юмора. А те в ответ заявляют, что шутки у Ильи Соболева не смешные, оскорбительные и просят их к себе не применять.



Однако едва Антон Стружков начал зачитывать ходатайства защиты, стало понятно — будет весело. Во-первых, он попросил провести экспертизу, чтобы убедиться, что оскорбленный Тарантов — действительно тот самый Тарантов, а не какой-нибудь самозванец. Потому что в этих ваших интернетах картинок и фотографий много, мало ли кого могли показать в программе у известного комика.

Затем Стружков зашел с козырей. Раз истец оскорбился за название себя лицом нетрадиционной ориентации и требует это опровергнуть как задевающие его честь и достоинство сведения, надо бы проверить — может, и опровергать-то нечего. Так что Антон Стружков попросил провести судебно-психологическую экспертизу, чтобы прояснить, «имеются ли в поведении Тарантова Леонида Александровича видимые признаки гомосексуальной ориентации и имеются ли у него предрасположенность к гомосексуальному поведению». Только таким образом, по мнению адвоката, и можно установить, являются ли высказывания в программе Ильи Соболева ложными и соответствует ли спорное высказывание действительности.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом месте послышались едва сдерживаемые смешки. Вспомнился популярный в определенных локациях психологический тест насчет «Вилкой раз». Однако Антон Стружков под маской (а под ней еще и окладистая борода) внешне был абсолютно серьезен, как того и требуют законы жанра.

Надо признать, представитель Леонида Тарантова принял подачу достойно: «Данное высказывание имело не столько клеветнический характер, сколько оскорбительный, с использованием ненормативной лексики. А уж использование нормативной или ненормативной лексики мы в состоянии как взрослые люди здесь определить самостоятельно. И уважаемый суд сможет дать оценку тем или иным высказываниям, которые прозвучали». Ольга Тарасова показала себя взрослым человеком: «Отказать, поскольку данный вопрос не имеет отношения к предмету спора. Дальше».

Антон Стружков ожидаемо не удивился и продолжил выдвигать следующие аргументы. Что до фотографии, опубликованной в видеопрограмме «Можно ваш телефончик?», она: а). демонстрировалась лишь 4 секунды, б). вообще была размещена самим истцом в своем профиле в WhatsApp. Если бы он не прикрепил ее к своему номеру, она бы и не высвечивалась каждому, кто с ним говорит или пишет, как это и случилось во время записи программы.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ну и главное возражение: его подзащитный вообще не может считаться надлежащим ответчиком. Ведь он не снимал это видео и не выкладывал его в интернет — это делала целая съемочная бригада. Более того, он лично никого не оскорблял персонифицировано. А номер и, соответственно фотография истца, вообще взяты из телефона одного из зрителей — Николая Иванова. В качестве участника шоу он предоставил его ведущему и имел полное право — по правилам игры — по ходу записи потребовать остановить все звонки и переписку. Но не стал этого делать, чтобы не портить шутку.

Такая постановка вопроса заинтересовала судью. А и правда. Илья Соболев — он в этой истории вообще кто? Официальное СМИ? Распространитель? Или просто ведущий? Сторона истца настаивала: раз YouTube-канал оформлен на него, значит, он и несет ответственность за все, что в нем показывают. Но Ольга Тарасова уже «вышла на курс».

— Кто этот Николай Иванов? Как его отчество хотя бы?

Выяснилось, что речь идет о каком-то очень давнем клиенте Леонида Тарантова, который много лет назад пользовался его услугами как юриста и с тех пор остался у него в записной книжке. Навскидку истец не помнил, кто это такой, его инициалы и прочие атрибуты личности, позволявшие его идентифицировать для суда. Попросили перерыв.



Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как Тарантов дает указание кому-то «из своих» — поехать туда-то, поднять архив и найти доверенность, которую этот Иванов ему когда-то выписывал. Попросил поторопиться. Дозвониться до самого героя передачи не удалось.

После небольшого перерыва судья вновь повторила вопрос: Ху из мистер Иванов? Нет ответа. Тарантов с адвокатом заверяют: делаем все возможное. Судья дает еще время — теперь 45 минут. Пока перерыв, представитель Ильи Соболева успевает дать развернутое выступление перед зданием суда, рассказывая о позиции своего клиента, не забыв помянуть про плачевное финансовое положение истца, который иском к популярному блогеру якобы хочет поправить свои дела.

В это время с другой стороны Леонид Тарантов отвечает на вопрос «Фонтанки» — откуда вообще взялась сумма в 84 миллиона, которую он требует с Соболева. Ответ: по 100 рублей за каждый отмеченный в YouTube просмотр скандальной программы.

— Почему 100, а не один или тысяча?

— Отталкиваясь от сложившейся практики.



После перерыва шоу длилось совсем недолго. Иванов нашелся. С отчеством и паспортными данными. Прописан он в Тольятти, но сейчас фактический адрес его проживания в Мурино. Правда, когда ему позвонил Тарантов, услышав кто и по какому поводу звонит, Николай Иванов сбросил звонок, а потом его телефон был уже недоступен. Его можно понять: без паузы судья указала привлечь Иванова в качестве третьего лица. Следующее заседание, на котором его уже ждут, состоится в начале июня.

Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

Представитель Ильи Соболева, который собственно изначально и указал на Николая Иванова как одного из потенциальных «надлежащих ответчиков», на вопрос «Фонтанки» сказал, что не видит в этом переводе стрелок ничего такого особенного. Для него на первом месте стоят интересы именно клиента. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

