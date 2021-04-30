FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

ЗСД Фонтанка Фест: уже 2 тысячи зарегистрированных бегунов

Фестиваль здорового образа жизни состоится 22 мая* на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра.

Фото: Андрей Бессонов, «Фонанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Стоимость регистрации на ЗСД Фонтанка Фест-2021 увеличится в ближайшие часы. Участие в забеге на 10,5 км будет стоить 1600 рублей, в полумарафоне (21,1 км) — 2000 рублей.

Цены обновятся 1 мая, поэтому у вас остается еще немного времени, чтобы успеть забрать слоты по старому прайсу — 1300 и 1600 рублей соответственно.

Регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru. Участвовать в ЗСД Фонтанка Фест может каждый старше 16 лет. На момент публикации статьи, заявку на забег в двух дисциплинах подали 2283 пользователя.

Кроме того, стали известны пейсмейкеры забега — самые важные люди на трассе, кураторы движения и те, на кого можно положиться. Столь большая ответственность легла на плечи членов бегового клуба TIME4RUN — многократных участников забегов Санкт-Петербурга и профессиональных атлетов. Они будут возглавлять движение на трассе и помогут в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, что тройку бегунов-призеров ЗСД Фонтанка Фест-2021 в каждой из дисциплин ждет самый большой призовой фонд в истории любительских забегов Петербурга.

Амбассадорами ЗСД Фонтанка Фест в 2021 году станут знаменитые спортсмены, профессиональные тренеры и спортивные блогеры. Подробнее о них читайте здесь.

Регистрация на велопробег открывается поэтапно. Такой способ открытия регистрации позволит иметь возможность зарегистрироваться всем желающим и защитить фестиваль от действий со стороны мошенников — перекупка билетов, поддельные слоты и прочие денежные махинации. Чтобы не пропустить открытие регистрации, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости Фестиваля:

Напомним, колонна велосипедистов проедет от фестивального городка у гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте, 42 до съезда на набережную Екатерингофки. Дистанции бегунов (забег и полумарафон) состоят из одного круга в 10,5 и 21,1 км с возвращением в стартовую зону.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фото: Андрей Бессонов, «Фонанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний