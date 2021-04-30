ЗСД Фонтанка Фест: уже 2 тысячи зарегистрированных бегунов

Стоимость регистрации на ЗСД Фонтанка Фест-2021 увеличится в ближайшие часы. Участие в забеге на 10,5 км будет стоить 1600 рублей, в полумарафоне (21,1 км) — 2000 рублей.



Цены обновятся 1 мая, поэтому у вас остается еще немного времени, чтобы успеть забрать слоты по старому прайсу — 1300 и 1600 рублей соответственно.



Регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru. Участвовать в ЗСД Фонтанка Фест может каждый старше 16 лет. На момент публикации статьи, заявку на забег в двух дисциплинах подали 2283 пользователя.