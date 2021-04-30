ЗСД Фонтанка Фест: уже 2 тысячи зарегистрированных бегунов

Стоимость регистрации на ЗСД Фонтанка Фест-2021 увеличится в ближайшие часы. Участие в забеге на 10,5 км будет стоить 1600 рублей, в полумарафоне (21,1 км) — 2000 рублей.
Цены обновятся 1 мая, поэтому у вас остается еще немного времени, чтобы успеть забрать слоты по старому прайсу — 1300 и 1600 рублей соответственно.
Регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru. Участвовать в ЗСД Фонтанка Фест может каждый старше 16 лет. На момент публикации статьи, заявку на забег в двух дисциплинах подали 2283 пользователя.
Кроме того, стали известны пейсмейкеры забега — самые важные люди на трассе, кураторы движения и те, на кого можно положиться. Столь большая ответственность легла на плечи членов бегового клуба TIME4RUN — многократных участников забегов Санкт-Петербурга и профессиональных атлетов. Они будут возглавлять движение на трассе и помогут в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, что тройку бегунов-призеров ЗСД Фонтанка Фест-2021 в каждой из дисциплин ждет самый большой призовой фонд в истории любительских забегов Петербурга.
Амбассадорами ЗСД Фонтанка Фест в 2021 году станут знаменитые спортсмены, профессиональные тренеры и спортивные блогеры. Подробнее о них читайте здесь.
Регистрация на велопробег открывается поэтапно. Такой способ открытия регистрации позволит иметь возможность зарегистрироваться всем желающим и защитить фестиваль от действий со стороны мошенников — перекупка билетов, поддельные слоты и прочие денежные махинации. Чтобы не пропустить открытие регистрации, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости Фестиваля:
Напомним, колонна велосипедистов проедет от фестивального городка у гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте, 42 до съезда на набережную Екатерингофки. Дистанции бегунов (забег и полумарафон) состоят из одного круга в 10,5 и 21,1 км с возвращением в стартовую зону.
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.