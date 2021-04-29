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Пожарным, пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры», город выделил квартиры

Двум пожарным, пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры», ключи вручили прямо в палатах больницы в Петербурге

В знак благодарности за проявленный героизм администрация Петербурга выделила квартиры двум пожарным, Борису Старковскому и Антону Соколову, получившим серьезные ожоги при тушении пожара на Октябрьской набережной, 50.

Как сообщает пресс-служба Смольного, глава города Александр Беглов и глава МЧС Евгений Зиничев посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, где огнеборцы проходят лечение.

Губернатор вручил им документы на квартиры, а министр сообщил, что указом президента они награждены орденами Мужества.

По словам медиков, сейчас состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Оба находятся в сознании.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.
К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его уже выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — остаются в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.

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Комментарии (2)

Yelda
В чем героизм? Из-за несогласованности действий пожарных все сгорело. Они не смогли потушить на начальном этапе, кто-то из них погиб. Явно награда за то, что все что надо - сгорело. Теперь будут строить муравейники.
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