Пожарным, пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры», город выделил квартиры

В знак благодарности за проявленный героизм администрация Петербурга выделила квартиры двум пожарным, Борису Старковскому и Антону Соколову, получившим серьезные ожоги при тушении пожара на Октябрьской набережной, 50.



Как сообщает пресс-служба Смольного, глава города Александр Беглов и глава МЧС Евгений Зиничев посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, где огнеборцы проходят лечение.



Губернатор вручил им документы на квартиры, а министр сообщил, что указом президента они награждены орденами Мужества.

