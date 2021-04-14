«Сказали пожить в другом месте». Пострадавшая от пожара на «Невской мануфактуре» рассказала, как попала в НИИ скорой помощи

«Я живу в ЖК «Юность» на Крыленко (улица соседствует с Октябрьской набережной. — Прим. ред.) . В момент пожара была у родителей. Вечером вернулась домой. Весь район был в дыму, а в квартирах — запах гари невыносимый. Видимо, пока до дома шла и дома — надышалась. Вызвали скорую. Чувствовала себя ужасно, и была тошнота. Скорая сразу забрала в больницу», — сообщила Елизавета.

О том, как пополнила список пострадавших, девушка рассказала «Фонтанке» 14 апреля. Елизавете 18 лет, учится в 11-м классе. По словам выпускницы, в тот день ей пришлось возвращаться домой по задымлённому Невскому району.

Девушку доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали отравление продуктами горения.



По словам Елизаветы, в приёмном отделении она провела шесть часов. После того, как пришли результаты анализов, её отпустили. «Сказали пожить в другом месте, подальше от возгорания какое-то время. Свежий воздух, постельный режим», — добавила девушка.



Как писала «Фонтанка», официальные данные о количестве пострадавших в результате пожара на Октябрьской набережной, 50, с самого начала были противоречивыми. В МЧС говорили только о своих сотрудниках: троих раненых и одном погибшем. Минздрав вечером 12 апреля сообщил о шести пострадавших, а к полудню следующего дня скорректировал информацию — пятеро человек, включая пожарного Илью Белецкого. Его похоронят на Серафимовском кладбище.



По состоянию на 14 апреля, один из пострадавших выписан из больницы, еще двое сотрудников МЧС находятся в ведомственной клинике. Их состояние стабильно тяжелое.



Здание «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге загорелось днем 12 апреля. Пятый, максимальный, уровень сложности не удавалось понизить почти 10 часов. На памяти «Фонтанки» это самый серьёзный за последние 19 лет городской пожар. Следственный комитет задержал руководство АО «Невская мануфактура». Гендиректор и его заместитель проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

