Иммунолог объяснил, почему можно заразиться ковидом, уже переболев им или после прививки

Высокий титр антител не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом второй раз.

У людей, перенёсших COVID-19 и сделавших прививку, вероятность повторно заразиться существенно снижается, но сохраняется. Об этом кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал радио Sputnik в интервью, опубликованном 29 апреля.

«Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител. Этих антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае», — объясняет медик.