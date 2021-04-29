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Иммунолог объяснил, почему можно заразиться ковидом, уже переболев им или после прививки

Заболеть коронавирусом повторно могут люди с иммунодефицитом

Высокий титр антител не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом второй раз.

У людей, перенёсших COVID-19 и сделавших прививку, вероятность повторно заразиться существенно снижается, но сохраняется. Об этом кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал радио Sputnik в интервью, опубликованном 29 апреля.

«Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител. Этих антител может оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае», — объясняет медик.

При этом, по его словам, уже перенесённое заболевание или вакцинация «обнуляют вероятность заболеть среднетяжело или тяжело».

Больше всего рискуют заболеть снова некоторые категории пациентов. «С большей вероятностью подвержены в том числе повторному заражению коронавирусной инфекцией любые подгруппы, у которых ослаблен иммунитет. Но не в бытовом смысле, как мы это себе представляем. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — сказал Николай Крючков.

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