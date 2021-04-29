Россиянина задержали в США по подозрению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту. Раскрыть его помог блокчейн

Ему предъявлены обвинения по трем пунктам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптовалюту. Сервис Bitcoin Fog позволял переводить биткоины между адресами, скрывая источник средств, считают в Налоговом управлении США. Через сервис, основанный в 2011 году, прошли, по оценке американских властей, 1,2 млн биткоинов. Обвинение утверждает, что Bitcoin Fog использовался для отмывания криптовалюты, украденной с различных торговых платформ.

В Налоговой службе США рассказали, что выйти на Стерлингова помог анализ блокчейна: главным ключом оказалась его транзакция, проведенная еще в 2011 году при установке сервера. При помощи сопоставления IP-адресов правоохранители установили, что россиянин якобы воспользовался криптовалютой Liberty Reserve, которую он приобрел с помощью биткоина. Они также определили счета Стерлингова на бирже Mt. Gox, через которую он изначально купил биткоины за евро. Именно благодаря аккаунту на Mt. Gox американские власти нашли домашний адрес и телефон предполагаемого правонарушителя.



«Мы не устаем напоминать, что все ваши операции остаются в блокчейне навсегда, в то время как инструменты анализа продолжают развиваться. Если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут найти и арестовать сегодня. Очень примечательно, что они вытаскивают эти транзакции сейчас», — заявила Wired специалист в области вычислительных систем из Университетского колледжа Лондона Сара Мейклджон. Она также удивилась тому, что Bitcoin Fog продолжает работать, несмотря на арест основателя. И подчеркнула, что надо иметь в виду, что сервис уже скомпрометирован и даже может находиться под контролем спецслужб.

