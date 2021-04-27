Telegram-бот «Апостол Петр» помогает всем желающим «отказаться от Навального трижды, прежде чем пропоёт петух». Его просят сделать это «в один клик»

Бот сделал программист из Петербурга Константин Сафонов, чтобы все желающие могли проверить свои страницы и заранее удалить сомнительные записи, репосты и группы. С пользователями бот общается нежно, работу начинает с обращения: «Привет, мой маленький экстремист (ка)», а по итогу анализа страницы выдает ссылки на посты и группы, в которых упоминается имя оппозиционного политика Алексея Навального и деятельность его сторонников. Причём «Апостол Петр» считает «экстремистскими» в том числе критические и негативные упоминания.

Предусмотрена обратная связь: если бот проглядел какой-то «потенциально экстремистский» пост, об этом можно сообщить разработчику. «Данные пользователей бота не хранятся, чтобы защитить их приватность, мне видны только уведомления о новых проверках, — рассказал Константин Сафонов «Фонтанке». — Примерно раз в час от пользователей поступают предложения по работе бота. Планирую добавить поддержку Twitter / Instagram / Vk и дать возможность пользователям удалить потенциально проблемные посты в один клик — об этом больше всего просят. Чуть позже я опубликую код бота».



Юрист Иван Павлов считает, что впадать в паранойю, даже если «Апостол Петр» нашёл на вашей странице сотни «экстремистских» постов, не надо. Но, как и любую технологию, подобных ботов, находящихся в открытом доступе, могут использовать в том числе силовики — для поиска все тех же постов с упоминаниями оппозиционного борца с коррупцией.



«Информационные технологии ничем не отличаются от других инструментов, которые можно использовать как во благо, так и во вред, — говорит юрист. — Имеет ли смысл сегодня зачищать свои соцсети? Сложный вопрос. Всё зависит от состояния пациента, то есть владельца страницы. Как юрист я не могу давать универсальные советы на все случаи жизни. Если есть серьёзные сомнения или страхи, надо обращаться к профессионалу. И, возможно, не к юристу, а психологу».

