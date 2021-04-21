Чиновника из Смольного обвиняют в получении взятки «Мерседесом» за 5,5 млн рублей

Петроградский районный суд отправил под домашний арест Степана Пичугина, мужчине вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Как полагает следствие, Пичугин, в период с 3 ноября 2017 по 5 апреля 2019 года, являясь начальником отдела государственных услуг комитета по печати и взаимодействию со СМИ, «помог» ООО «Империя». Помог не просто так, а за Mercedes Benz B-Class B 220 d стоимостью более 5,5 млн рублей. Следствие считает, что за красивую и дорогую машину Пичугин давал указания принимать полученные по электронной почте заявления на выдачу разрешений от имени ООО «Венера», ООО «Верона», ООО «Винтаж», ООО «Герц», ООО «Мармарис» и прочих без личного приема заявителей. Одновременно с этим Пичугин, несмотря на отказы КГА и КГИОП в согласовании пакетов документов, обеспечивал выдачу разрешений на установку и размещение рекламных объектов от имени вышеуказанных юрлиц.