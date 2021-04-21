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На Крестовском острове в Петербурге горит элитная резиденция

В Петербурге на Крестовском проспекте горит клубный дом с очень дорогими апартаментами

На Крестовском острове в Петербурге пожарные тушат по повышенному номеру резиденцию «Крестовский IV». О возгорании в доме 4 по Крестовскому проспекту сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«По предварительной информации, в жилом здании на втором этаже открытый огонь. В 21:58 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до № 1-БИС. В четырёхэтажном реконструируемом здании на первом этаже горит обстановка на площади 60 кв. метров», — говорится в сообщении.

Резиденция «Крестовский IV» — это 11 жилых апартаментов, площадь которых начинается с 170 квадратных метров, а цены стартуют с 110 млн рублей. Официальный застройщик RBI обещает полностью реализовать проект в 4 квартале 2021 года.

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