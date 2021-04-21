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Участников акций протеста начали задерживать. Первые отправились в автозаки в Магадане

В России начались задержания на митингах в поддержку Навального

В Магадане на акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля задержаны как минимум восемь человек, на проспекте Ленина митингующих разгоняет полиция. Об этом сообщает издание «Весьма». В столице Колымы такие задержания проходят впервые за несколько лет, отмечается в публикации.

В центре Владивостока много спецтехники и силовиков, некоторые полицейские со служебными собаками, отмечает издание. В Петропавловске-Камчатском, как уже сообщалось, на акцию вышли 30–40 человек.

По данным «Медиазоны», в Карелии девять человек получили административные протоколы за посты про митинг.

В Москве сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. «Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, её задержали сотрудники 2-го оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда её увезли», — рассказала ТАСС её адвокат Вероника Полякова.

С утра в разных городах России проходят задержания оппозиционеров. В Петербурге прошел обыск у корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой и у нескольких активистов.

Алексей Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Он утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, поэтому он объявил голодовку.

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Комментарии (3)

Laska77
ну сколько можно?!! сегодня как новость, где фамилия навального, так ссылка на Клочкову! ну прочитали раз и что теперь? не первая и не последняя.
Савва Морозов
Во Владике две сотни, из которых навальнят - меньше сотни, а остальные - пресса, полиция и собаки.
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