Участников акций протеста начали задерживать. Первые отправились в автозаки в Магадане

В Магадане на акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля задержаны как минимум восемь человек, на проспекте Ленина митингующих разгоняет полиция. Об этом сообщает издание «Весьма». В столице Колымы такие задержания проходят впервые за несколько лет, отмечается в публикации.
В центре Владивостока много спецтехники и силовиков, некоторые полицейские со служебными собаками, отмечает издание. В Петропавловске-Камчатском, как уже сообщалось, на акцию вышли 30–40 человек.
По данным «Медиазоны», в Карелии девять человек получили административные протоколы за посты про митинг.
В Москве сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. «Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, её задержали сотрудники 2-го оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда её увезли», — рассказала ТАСС её адвокат Вероника Полякова.
С утра в разных городах России проходят задержания оппозиционеров. В Петербурге прошел обыск у корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой и у нескольких активистов.