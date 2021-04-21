Участников акций протеста начали задерживать. Первые отправились в автозаки в Магадане

В Магадане на акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля задержаны как минимум восемь человек, на проспекте Ленина митингующих разгоняет полиция. Об этом сообщает издание «Весьма». В столице Колымы такие задержания проходят впервые за несколько лет, отмечается в публикации.



В центре Владивостока много спецтехники и силовиков, некоторые полицейские со служебными собаками, отмечает издание. В Петропавловске-Камчатском, как уже сообщалось, на акцию вышли 30–40 человек.



По данным «Медиазоны», в Карелии девять человек получили административные протоколы за посты про митинг.

