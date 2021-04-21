Акция протеста в поддержку Навального началась на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 21 апреля в 10:00 по московскому времени началась несанкционированная акция протеста в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального.



По данным ИА «Кам 24», на площади у стелы «Город воинской славы» собрались, по предварительным данным, 30–40 человек. Полицейские находятся рядом, никого не задерживают.



Российские власти призывали граждан воздержаться от участия в несогласованных массовых мероприятиях.



С утра в разных городах России проходят задержания оппозиционеров, в числе задержанных — юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь. В Петербурге прошел обыск у корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой и у нескольких активистов.