FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
26
Печать

Акция протеста в поддержку Навального началась на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 21 апреля в 10:00 по московскому времени началась несанкционированная акция протеста в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального.

По данным ИА «Кам 24», на площади у стелы «Город воинской славы» собрались, по предварительным данным, 30–40 человек. Полицейские находятся рядом, никого не задерживают.

Российские власти призывали граждан воздержаться от участия в несогласованных массовых мероприятиях.

С утра в разных городах России проходят задержания оппозиционеров, в числе задержанных — юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь. В Петербурге прошел обыск у корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой и у нескольких активистов.

Алексей Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Он утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, поэтому он объявил голодовку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Печенеги и половцы
Бороться с Навальным это как со своим отражением в зеркале.
265850341
"Всяк расследующий коррупцию будет уничтожен как экстремист"- заявил прессек генсека Песиков...бурные нестихающие апплодисменты
paha
Фъ, немедленно туда свои лучшие кадры вертолетом- вести он-лайн трансляцию. Серьезное же мероприятие, больше скажу- судьбоносное для нашего будущего. 40 героев, страна вас не забудет, увековечит в песнях, легендах и сагах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний