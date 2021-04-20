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В полиции Петербурга не оценили «феминизм» по-бокситогорски. Женщину-следователя взяли за премию, отобранную у подчиненного-мужчины

Замначальника ОМВД под Петербургом стала подозреваемой по делу о превышении должностных полномочий

Полицейский из ОМВД Бокситогорского района лишился премии не за служебные проступки, а из-за давления коллеги, старшей по званию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 апреля, 38-летняя женщина-заместитель начальника ОМВД, возглавляющая следствие района, решила увеличить свое довольствие за счет подчиненного. Она узнала, что по итогам работы её подчиненный получил премию в размере 20 тысяч. Полицейская потребовала, как пишет ведомство, отдать средства ей, что мужчина и сделал, переведя сумму на карту начальнице.

«Материалы проверки, подготовленные Управлением собственной безопасности ГУ МВД России, были направлены в СУ СК РФ по Ленинградской области. Результатом стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативники устанавливают причастность задержанной к другим подобным преступлениям», — сообщает главк.

В полиции сообщают, что в случае доказательства вины сотрудницы она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.

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Комментарии (14)

Батарейкин
Лайфхак: переводишь начальничку двадцатку (вполне хватит) на карту, тут же строчишь заяву о вымогательстве в крупном размере и - вуаля! Начальника - в кутузку! Место свободно!
Cashmare
какие мужики пошли... сначала сами бабки отдают, а потом еще и жалуются )
265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо.........
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