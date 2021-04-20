В полиции Петербурга не оценили «феминизм» по-бокситогорски. Женщину-следователя взяли за премию, отобранную у подчиненного-мужчины

Полицейский из ОМВД Бокситогорского района лишился премии не за служебные проступки, а из-за давления коллеги, старшей по званию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 апреля, 38-летняя женщина-заместитель начальника ОМВД, возглавляющая следствие района, решила увеличить свое довольствие за счет подчиненного. Она узнала, что по итогам работы её подчиненный получил премию в размере 20 тысяч. Полицейская потребовала, как пишет ведомство, отдать средства ей, что мужчина и сделал, переведя сумму на карту начальнице.
«Материалы проверки, подготовленные Управлением собственной безопасности ГУ МВД России, были направлены в СУ СК РФ по Ленинградской области. Результатом стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативники устанавливают причастность задержанной к другим подобным преступлениям», — сообщает главк.
В полиции сообщают, что в случае доказательства вины сотрудницы она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.