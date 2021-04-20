Двух болгарских дипломатов выслали из России

Российский МИД объявил персонами non grata двух болгарских дипломатов. «Посол Болгарии А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч. Христозова », — сообщается 20 апреля на сайте российского внешнеполитического ведомства.



МИД РФ подчеркнул, что принятое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов.

