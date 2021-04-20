Двух болгарских дипломатов выслали из России

Российский МИД объявил персонами non grata двух болгарских дипломатов. «Посол Болгарии
МИД РФ подчеркнул, что принятое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов.
Сотрудникам болгарской дипмиссии дали 72 часа, чтобы они покинули территорию России.
Болгария в конце марта вновь объявила персонами нон грата российских дипломатов. До этого генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обвинение было предъявлено шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы «передавали засекреченные данные другому государству».