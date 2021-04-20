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Двух болгарских дипломатов выслали из России

Российский МИД объявил персонами non grata двух болгарских дипломатов. «Посол Болгарии А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч. Христозова», — сообщается 20 апреля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подчеркнул, что принятое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов.

Сотрудникам болгарской дипмиссии дали 72 часа, чтобы они покинули территорию России.

Болгария в конце марта вновь объявила персонами нон грата российских дипломатов. До этого генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обвинение было предъявлено шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы «передавали засекреченные данные другому государству».

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Комментарии (3)

***_555
Отлично. Решили поср...ся со всеми. Даже с "братушками". Следующие сербы?
baddancer
Зачем нам столько консульств европейских стран? Нельзя ли просто открыть консульство Евросоюза, выделив им небольшой, уютный домик? Небольшой, уютный публичный домик.
dedmoroz_5e4d8827384c2
народы относятся к друг другу очень даже хорошо, но эти залётные правительства на зарубежных грантах просто трэш
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