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Болгарские СМИ сообщают о задержании российских шпионов

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в Софии, столице Болгарии, передают местные СМИ.

Телеканал «bTV Новините» со ссылкой на источники 18–19 марта сообщает, что вчера полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе «Тракия». Именно там, по некоторым сведениям, задержали одного из подозреваемых.

По данным телеканала NOVA, это группа чиновников, которые имели доступ к секретным сведениям.

Операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Комментарии (7)

Ярополк
Небось рецепт "Родопи" хотели вывезти
Piter Russo
Секрет кисело мляко остантся в на родине....
261697121
Шпиль ездили смотреть однозначно.
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