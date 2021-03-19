Болгарские СМИ сообщают о задержании российских шпионов

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в Софии, столице Болгарии, передают местные СМИ.

Телеканал «bTV Новините» со ссылкой на источники 18–19 марта сообщает, что вчера полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе «Тракия». Именно там, по некоторым сведениям, задержали одного из подозреваемых.

По данным телеканала NOVA, это группа чиновников, которые имели доступ к секретным сведениям.

Операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Официального подтверждения этой информации пока нет.