Болгария вновь хочет выслать российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Россия просит не «демонизировать»

Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже. Об этом 20 марта заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает РИА Новости. «С Россией у нас хорошие партнёрские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне», — цитирует информагентство заявление политика.

В декабре МИД Болгарии объявил, что высылает российского дипломата по подозрению в «шпионаже».



Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обвинение было предъявлено шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы «передавали засекреченные данные другому государству».



Посольство России сообщило, что рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что «в условиях осложнения международной обстановки» очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз «демонизировать» Россию.

