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Болгария вновь хочет выслать российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Россия просит не «демонизировать»

Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже. Об этом 20 марта заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает РИА Новости.

«С Россией у нас хорошие партнёрские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне», — цитирует информагентство заявление политика.

В декабре МИД Болгарии объявил, что высылает российского дипломата по подозрению в «шпионаже».

Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обвинение было предъявлено шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы «передавали засекреченные данные другому государству».

Посольство России сообщило, что рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что «в условиях осложнения международной обстановки» очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз «демонизировать» Россию.

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Комментарии (11)

Bobr Dobr
Болгар в свое время покусали турки и занесли им вирус предательства .
260818321
Что опять прорыв? Опять обделался?!
IBM
Объясните,какими военными ,экономическими,технологическими и тд секретами обладает эти нищие задворки Европы,именуемые Болгарией...Или это сейчас модный тренд-по поводу и без ущипнуть Россию в надежде на объедки с барского стола...
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