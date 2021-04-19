Следственный комитет выставил счет на полтора миллиарда строителям порта в Бронке. В компании с Михальченко — Негодов, а Мурова в списке нет

Среди тех, кто уже известен по претензиям правоохранительных органов, — экс-глава ГК «Форум» Дмитрий Михальченко, экс-руководитель ФГУП АТЭКС Андрей Каминов и экс-топ-менеджер компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислав Кюнер. Их троих связывает уголовное дело о хищениях при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Оно тянется с 2017 года. Первоначально ущерб был оценен в 225 млн рублей, но позже вырос до 1,3 миллиарда. Именно это дело не позволило Дмитрию Михальченко в прошлом году остаться на домашнем аресте после нескольких лет содержания под стражей: 30 июня 2020 года предпринимателя по нему вернули в СИЗО .

Из нового сегодня — появление в списке Николая Негодова. Это экс-глава ФГУП «Росморпорт», а ныне руководитель и совладелец ООО УК «Бронка Групп». Ранее это был актив Дмитрия Михальченко, а после того, как он лишился свободы, его контролируют две семьи: Николая Негодова и Никиты Мурова. Среди компаний, которые сейчас фигурируют в перечне претензий Следственного комитета, также есть ООО «Высота», ООО «Феникс», ООО «Центрфинанс». Все они имеют непосредственное отношение к проекту по строительству порта в Бронке. И их появление в деле о хищениях в Ново-Огарево может дать ответ на вопрос о том, куда же именно направились похищенные из резиденции президента деньги. Правда, пока материалы суда не опубликованы, это остается лишь догадкой.



Одновременно можно констатировать, что у томящихся много лет за решеткой Михальченко, Каминова и Кюнера требуемых следователями денег объективно нет. И появившийся в их компании Николай Негодов, пожалуй, единственный, кто мог бы достойно ответить на такой вызов в финансовом отношении. После того, как будут опубликованы требования Следкома, будет понятно, почему из двух фамилий акционеров «Бронка Групп» в иске фигурирует только одна.

