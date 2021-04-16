В Театре комедии им. Акимова открылась выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения Николая Акимова. Публике представили эскизы декораций и костюмов к самым известным постановкам и показали фотографии авторства самого режиссёра.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко, приехавший на открытие, отметил, что на спектаклях Акимова «многие выросли» и он «был значим» в театральной петербургской среде.

Новая экспозиция начинается еще на лестнице — там вывешены плакаты и афиши, с которых, как утверждал сам Акимов, и «начинается театр». Основные экспонаты выставили в фойе партера.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Шесть лет спустя с начала моей работы он [Николай Акимов] ушёл из жизни. И насколько театр осиротел! Вот, что значит личность в истории и поразительная индивидуальность в искусстве, — сказал на церемонии открытия выставки старейший артист Театра комедии им. Акимова Валерий Никитенко, — Мне кажется, что Акимов до сих пор не оценён по-настоящему, потому что этот яркий, цветной театр, который он исповедовал, это праздник. Когда открывался занавес, в зале сразу раздавались аплодисменты. Достаточно увидеть два макета — «Искусство комедии» и «Дракон», чтобы понять, насколько тонко и интересно решалось сценическое пространство», — поделился он.

По словам Никитенко, при Акимове «каждая деталь дышала юмором», а сам он много и точно шутил. «Говорил, что, провозглашая в театре лозунг «Дорогу молодёжи!», лучше располагать его вдоль дороги, а не поперёк», — вспомнил одну из фраз артист.

Макеты, которые когда-то были сделаны мастерами вручную и должны были помочь при создании настоящих декораций, отреставрировали специально для праздничной выставки.

