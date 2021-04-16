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«Цветной театр» Николая Акимова показывают на выставке к 120-летию со дня рождения режиссера

Фотоснимки, эскизы и кабинет Акимова увидят в его театре все желающие

В Театре комедии им. Акимова открылась выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения Николая Акимова. Публике представили эскизы декораций и костюмов к самым известным постановкам и показали фотографии авторства самого режиссёра.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко, приехавший на открытие, отметил, что на спектаклях Акимова «многие выросли» и он «был значим» в театральной петербургской среде.

Новая экспозиция начинается еще на лестнице — там вывешены плакаты и афиши, с которых, как утверждал сам Акимов, и «начинается театр». Основные экспонаты выставили в фойе партера.

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«Шесть лет спустя с начала моей работы он [Николай Акимов] ушёл из жизни. И насколько театр осиротел! Вот, что значит личность в истории и поразительная индивидуальность в искусстве, — сказал на церемонии открытия выставки старейший артист Театра комедии им. Акимова Валерий Никитенко, — Мне кажется, что Акимов до сих пор не оценён по-настоящему, потому что этот яркий, цветной театр, который он исповедовал, это праздник. Когда открывался занавес, в зале сразу раздавались аплодисменты. Достаточно увидеть два макета — «Искусство комедии» и «Дракон», чтобы понять, насколько тонко и интересно решалось сценическое пространство», — поделился он.

По словам Никитенко, при Акимове «каждая деталь дышала юмором», а сам он много и точно шутил. «Говорил, что, провозглашая в театре лозунг «Дорогу молодёжи!», лучше располагать его вдоль дороги, а не поперёк», — вспомнил одну из фраз артист.

Макеты, которые когда-то были сделаны мастерами вручную и должны были помочь при создании настоящих декораций, отреставрировали специально для праздничной выставки.

Последняя точка, куда попадают посетители экспозиции — кабинет режиссёра, где стоит стол с бумагами и печатной машинкой на нём. На стенах в пространстве — картины, которые писал Акимов, который увлекался не только фотографией, но и живописью.

Ленинградским театром комедии, ныне Театром комедии им. Н. П. Акимова, режиссёр руководил с 1935 по 1949 год, а затем вновь возглавил коллектив в 1956 году. Акимов умер в 1968 году в возрасте 67 лет.

Вход на выставку свободный, показать билеты на спектакль от пришедших не требуют.

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