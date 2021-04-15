В Центральном районе Петербурга, судя по фотографиям в соцсетях, рабочие продолжают свозить технику к проспекту Бакунина, 33, где суд приостановил работы. Как рассказал «Фонтанке» 15 апреля активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, манипуляции на данной территории продолжаются и сейчас. По его словам, техника работает несмотря на все запреты. «Также есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих варварских работ. Одним словом, на Бакунина, 33, сейчас застройщик уничтожает все следы своего явного преступления — разрушения и сноса исторических зданий», — утверждает Костров.

В Госстройнадзоре Петербурга «Фонтанке» рассказали, что рядом с участком застройщик установил камеру и предоставил доступ, поэтому служба следит за происходящим. По ее информации, в настоящий момент там идут работы, касающиеся только соседнего адреса, где возводится детский сад. Служба показала, с какой камеры специалисты наблюдают за происходящим. Как видно из трансляции, она расположена на отдаленной от участка территории. На ней видно бытовки, но рассмотреть самих людей, которые работают за ними и оказываются в «слепой» зоне, не получается.

В настоящий момент идет судебный процесс по дому № 33, поэтому работы там, как утверждает Госстройнадзор, приостановлены. В службу уже поступило исковое заявление, ближайшее заседание по данному делу назначено на 26 апреля. Истцы оспаривают разрешение на строительство, так как не согласны с годом постройки здания, на месте которого должен появиться новый жилой комплекс.

«К сведению, Госстройнадзор не устанавливает эти данные, а использует документы, подтверждающие год постройки зданий и согласованные иными органами исполнительной власти», — сказали в службе. И добавили, что проект сноса здания входит в состав проектной документации по строительству нового многоквартирного дома, которая получила положительное заключение экспертизы.

