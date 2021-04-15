В Центральном районе Петербурга, судя по фотографиям в соцсетях, рабочие продолжают свозить технику к проспекту Бакунина, 33, где суд приостановил работы.
Как рассказал «Фонтанке» 15 апреля активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, манипуляции на данной территории продолжаются и сейчас. По его словам, техника работает несмотря на все запреты.
«Также есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих варварских работ. Одним словом, на Бакунина, 33, сейчас застройщик уничтожает все следы своего явного преступления — разрушения и сноса исторических зданий», — утверждает Костров.
В Госстройнадзоре Петербурга «Фонтанке» рассказали, что рядом с участком застройщик установил камеру и предоставил доступ, поэтому служба следит за происходящим. По ее информации, в настоящий момент там идут работы, касающиеся только соседнего адреса, где возводится детский сад.
Служба показала, с какой камеры специалисты наблюдают за происходящим. Как видно из трансляции, она расположена на отдаленной от участка территории. На ней видно бытовки, но рассмотреть самих людей, которые работают за ними и оказываются в «слепой» зоне, не получается.
В настоящий момент идет судебный процесс по дому № 33, поэтому работы там, как утверждает Госстройнадзор, приостановлены. В службу уже поступило исковое заявление, ближайшее заседание по данному делу назначено на 26 апреля. Истцы оспаривают разрешение на строительство, так как не согласны с годом постройки здания, на месте которого должен появиться новый жилой комплекс.
«К сведению, Госстройнадзор не устанавливает эти данные, а использует документы, подтверждающие год постройки зданий и согласованные иными органами исполнительной власти», — сказали в службе. И добавили, что проект сноса здания входит в состав проектной документации по строительству нового многоквартирного дома, которая получила положительное заключение экспертизы.
В пресс-службе «Петербургской строительной компании» (ПСК), которая на данном участке намерена возвести жилой комплекс, заявили, что в настоящий момент на Бакунина, 33, не производятся никакие работы из-за судебного процесса. Рядом, по адресу: Синопская, 30, возводится детский садик, им и занимаются рабочие. Сообщения активистов о якобы возобновившихся работах (несмотря на приостановления их судом) там прокомментировали коротко: «Это манипуляция».
«Застройщик понимает беспокойство жителей и в ближайшее время сам установит камеры видеонаблюдения, чтобы люди имели возможность полноценно наблюдать за ходом работ. Трансляция будет в открытом доступе», — добавили в ПСК.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», Госстройнадзор 22 марта получил определение Куйбышевского районного суда Петербурга о приостановке разрешения на строительство дома на Бакунина, 33, где Plaza Lotus Group разрешили возвести 9-этажный дом. PLG сейчас занимается передачей ООО «Специализированный застройщик «Альтернатива»», которому было выдано разрешением на строительство, со всей оформленной документацией, а также участком и постройками другому девелоперу — ГК ПСК. В ПСК «Фонтанке» рассказали, что в настоящий момент застройщик еще не является собственником территории, но этот вопрос находится в процессе решения. Активисты утверждают, что дом по Бакунина, 33, возведен не в 1950–1951 годах, как уверяет застройщик, а до 1917 года. По закону, дореволюционные здания в Петербурге в случае их аварийности снести можно только с условием их воссоздания в прежнем виде.