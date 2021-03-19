Суд приостановил разрешение на стройку девятиэтажки в центре Петербурга. Активисты пытаются доказать, что историческое здание на участке незаконно «помолодело»

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил действие разрешения на строительство девятиэтажного жилого дома на проспекте Бакунина, 33. Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба городских судов, истцы пытаются доказать, что существующее на участке здание старше, чем думает Госстройнадзор.



Коллективный иск к Госстройнадзору подали шестеро петербуржцев. Они просят признать незаконным разрешение на строительство, которое ведомство выдало ООО «Специализированный застройщик «Альтернатива»». На участке сейчас находится историческое здание, подлежащее сносу.



Истцы считают, что Госстройнадзор руководствовался ошибочной датой его постройки. По их мнению, здание возведено не в 1950–1951 годах, а до 1917-го. По закону дореволюционные здания в Петербурге, в случае их аварийности, снести можно только с условием их воссоздания в прежнем виде (даже если памятником они не являются). Если же здание построено после 1917 года, то воссоздавать его не нужно — можно просто снести на основании заключения об аварийности.



Информации о том, что действие разрешения приостановлено, на сайте Госстройнадзора пока нет. Оно выдано 5 ноября 2020 года сроком на три года.



У участка на проспекте Бакунина давняя история взаимоотношений с девелоперами и градозащитниками. Разрешительную документацию на возведение девятиэтажного дома на этом месте получала Plaza Lotus Group (PLG). Неэксплуатируемое здание под номером 31, не входящее в зону строительства, успело таинственным образом «помолодеть» в кадастре на 89 лет, подлинный возраст дому вернули только через суд. PLG сейчас занимается передачей «Альтернативы» с действующим разрешением на строительство и всей оформленной документацией, а также участком и постройками другому девелоперу — ГК ПСК. В начале марта жители соседнего дома № 30 пожаловались, что потолки в их квартирах покрылись трещинами.

