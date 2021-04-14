В Петербурге после получения крупной суммы арестован полковник Военного института войск нацгвардии

«Фонтанка» выяснила некоторые подробности этой истории. Так, по данным издания, 7 апреля оперативники УСБ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зафиксировали передачу 800 тысяч рублей участковому 66-го отдела полиции Красногвардейского района по фамилии Бондаренко. Подконтрольный службе безопасности человек, подключенный к аппаратуре, передал сумму полицейскому. Тот принял и тут же был задержан.

«Данный факт выявлен при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии. В ведомстве придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допускающих коррупционные проявления», — отметили в главном управлении.

Бондаренко согласился нести деньги дальше. В час ночи 8 апреля он передал наличные 53-летнему полковнику Вячеславу Сове. Военный является заместителем начальника факультета подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования в СПВИ ВНГ РФ. Естественно, Сова тоже был задержан. После этого к делу подключилось Военное следственное управление СКР.

В отношении участкового было возбуждено дело о посредничестве в получении взятки. В отношении Совы — дело о получении. 12 апреля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал полковника на 2 месяца. Полицейский отделался подпиской о невыезде, насчёт него следствие о мере пресечения не ходатайствовало.