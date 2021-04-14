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В Петербурге после получения крупной суммы арестован полковник Военного института войск нацгвардии

Замначальника одного из факультетов Петербургского института войск нацгвардии вменяют взятку

Преподаватель Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии России (СПВИ ВНГ РФ) задержан по подозрению в получении взятки. Данную информацию 14 апреля подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

«Данный факт выявлен при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии. В ведомстве придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допускающих коррупционные проявления», — отметили в главном управлении.

«Фонтанка» выяснила некоторые подробности этой истории. Так, по данным издания, 7 апреля оперативники УСБ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зафиксировали передачу 800 тысяч рублей участковому 66-го отдела полиции Красногвардейского района по фамилии Бондаренко. Подконтрольный службе безопасности человек, подключенный к аппаратуре, передал сумму полицейскому. Тот принял и тут же был задержан.

Бондаренко согласился нести деньги дальше. В час ночи 8 апреля он передал наличные 53-летнему полковнику Вячеславу Сове. Военный является заместителем начальника факультета подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования в СПВИ ВНГ РФ. Естественно, Сова тоже был задержан. После этого к делу подключилось Военное следственное управление СКР.

В отношении участкового было возбуждено дело о посредничестве в получении взятки. В отношении Совы — дело о получении. 12 апреля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал полковника на 2 месяца. Полицейский отделался подпиской о невыезде, насчёт него следствие о мере пресечения не ходатайствовало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

aaignat
Равнение на вора-рукойводителя золотова в их глазах и мыслях
Mikle776
Да быть такого не может! Чтобы полицейские и гвардейцы короля брали взятки! Это все происки западных спецслужб и иноагентов!!!
Путину не говорите! А то он удивится! а здоровье надо беречь! А то вдруг чего и России не станет... а жить то хочется!
Урус-Баши
Посадить нацгравдейца в тюрьму, это всё равно, что балерину заставить работать бульдозеристом.
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