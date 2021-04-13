Российский научный фонд запустил обновленный сайт с онлайн-экскурсиями по лабораториям научных организаций страны — об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе организации. Любой обладатель компьютера или смартфона может пройтись по лабораториям, послушать комментарии сотрудников, услышать шумы приборов и получить пояснения о предметах в помещениях, «нажав» на них.
«Сегодня любой желающий, используя компьютер или мобильный телефон, может очутиться более чем в 60 лабораториях 11 научных центров, где наука оживает на глазах, — говорится в описании проекта. — Фотографии лабораторий вращаются на 360 градусов, как в компьютерной игре, ученые просто и доступно рассказывают о своих исследованиях, сложные термины сразу становятся понятными, а обычно безмолвные научные приборы охотно «объясняют», чем они помогают исследователям».
Среди научных организаций, по которым можно прогуляться на сайте https://360.rscf.ru/, — Институт цитологии РАН, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, МГУ и СПбГУ.
Петербургский вуз показывает свой Биобанк (криохранилище, где находятся образцы тканей от 20–30 тысяч человек, включая кровь, мышечные волокна и стволовые клетки), Центр обработки данных, Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники, Обсерваторию экологической безопасности (с ее пресноводными и морскими аквариумами) и Центр социологических и интернет-исследований.