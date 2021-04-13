Российский научный фонд запустил обновленный сайт с онлайн-экскурсиями по лабораториям научных организаций страны — об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе организации. Любой обладатель компьютера или смартфона может пройтись по лабораториям, послушать комментарии сотрудников, услышать шумы приборов и получить пояснения о предметах в помещениях, «нажав» на них.



«Сегодня любой желающий, используя компьютер или мобильный телефон, может очутиться более чем в 60 лабораториях 11 научных центров, где наука оживает на глазах, — говорится в описании проекта. — Фотографии лабораторий вращаются на 360 градусов, как в компьютерной игре, ученые просто и доступно рассказывают о своих исследованиях, сложные термины сразу становятся понятными, а обычно безмолвные научные приборы охотно «объясняют», чем они помогают исследователям».