Лавров: Россия активно работает над отказом от платёжных систем Запада

Россия считает нужным переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчётах с другими странами и активно занимается отказом от западных платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передаёт 13 апреля «Газета.Ru», в интервью агентству IRNA дипломат сказал, что, по его мнению, следует наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, и такая работа уже началась. Речь идёт о постепенной «дедолларизации национальных экономик», переходе к расчётам в национальной или альтернативной доллару валютах, отказе от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.