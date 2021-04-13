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Лавров: Россия активно работает над отказом от платёжных систем Запада

В МИД РФ говорят о «дедолларизации национальных экономик»

Россия считает нужным переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчётах с другими странами и активно занимается отказом от западных платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передаёт 13 апреля «Газета.Ru», в интервью агентству IRNA дипломат сказал, что, по его мнению, следует наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, и такая работа уже началась. Речь идёт о постепенной «дедолларизации национальных экономик», переходе к расчётам в национальной или альтернативной доллару валютах, отказе от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не будет меняться, российская сторона «продолжит выступать против любых односторонних ограничительных мер». «Наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — добавил Лавров.

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Комментарии (11)

SNOW
задача МИДа - в очередной раз надуть щеки и с обидой погрозить Западу, у которого мы покупаем практически все. Понятно, что эти залихватские словесные пассажи предназначены исключительно внутреннему потребителю скреп.
efela
"Россия активно работает над отказом от платёжных систем Запада" - надо читать "Мы пилим очередное количество ярдов на разработку посконно-домотканной чебурашки"?
Кстати, а МИД то к этому каким боком?
Alex000
Прекращение работы в рамках международных систем платежей и межбанка (которые на данный момент основное связующее звено всей системы мирового распределения труда) интересно разве что полутора бантустанам, которым в рамках этой самой системы ныне и предложить-то особо уникального нечего.
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