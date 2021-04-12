Netflix начал заказывать сериалы у россиян. Современной «Анной Карениной» не ограничится

Netflix впервые заказал производство сериала у российских продюсеров. По данным «Коммерсанта», студия 1–2–3 Production создаст для стриминговой платформы современную версию «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Договор об этом уже подписан.



Планируется, что этим деятельность гиганта не ограничится. Вторым проектом Netflix — экранизацией драматической истории, происходящей в 1990-х годах, — может заняться кинокомпания «Русское». Сценарий написал Михаил Шприц, работавший над сериалом «Оптимисты», а режиссером выступит Дарья Жук, известная по «Содержанкам» и драматическому фильму «Хрусталь», выдвинутому на «Оскар» от Белоруссии в 2018 году.

