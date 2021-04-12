Netflix начал заказывать сериалы у россиян. Современной «Анной Карениной» не ограничится

Netflix впервые заказал производство сериала у российских продюсеров. По данным «Коммерсанта», студия 1–2–3 Production создаст для стриминговой платформы современную версию «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Договор об этом уже подписан.
Планируется, что этим деятельность гиганта не ограничится. Вторым проектом Netflix — экранизацией драматической истории, происходящей в 1990-х годах, — может заняться кинокомпания «Русское». Сценарий написал Михаил Шприц, работавший над сериалом «Оптимисты», а режиссером выступит Дарья Жук, известная по «Содержанкам» и драматическому фильму «Хрусталь», выдвинутому на «Оскар» от Белоруссии в 2018 году.
Помимо прочего, Netflix ведёт переговоры о работе с режиссёром Эдуардом Оганесяном, снявшим «Чик», и студией «Водород», а также со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White и режиссёром Климом Шипенко.
Ранее Netflix приобретал готовые кинопродукты отечественного производства: «Эпидемия» Павла Костомарова была продана за 1,5 миллиона долларов в 2020 году. До этого рекордсменом по стоимости считался сериал режиссёра Андрея Джунковского «Лучше, чем люди», проданный Netflix за 1 миллион долларов.
В марте 2021 года стало известно о том, что стриминговый гигант приобрёл права на показ фильма «Серебряные коньки» студии Никиты Михалкова.