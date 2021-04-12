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Библиотека «Охта LAB» открылась после переезда и вернется к проведению мероприятий

Культурное пространство в «Охта Молле», переехав, обрело семейный формат

«Охта LAB» — филиал библиотеки им. В. В. Маяковского — открылась после переезда 12 апреля.

«У нас классный интерьер, много новинок (в том числе детской литературы), мы по-прежнему выдаем доступ к электронным ресурсам», — рассказали сотрудники.

Как рассказали «Фонтанке» в «Охта LAB», обновленный филиал ориентируется преимущественно на «семейную тематику»: на полках много детской литературы, в пространстве регулярно будут проходить лекции образовательно-воспитательной направленности, например, о концепции комфортной жизни и отношений с близкими hygge. Маленькие дети могут проводить время в игровом уголке.

В ноябре 2019 года на месте пространства «Охта LAB» открылся магазин, сотрудники буквально за одну ночь переехали в новое помещение на третьем этаже. Проект закрылся на реконструкцию, хотя и работал на выдачу книг. Проводить лекции и встречи в маленьком пространстве было невозможно. Теперь, после переезда на минус первый этаж ТРЦ «Охта Молл», библиотека вернулась к былым размерам.

Пространство «Охта LAB» открылось в 2016 году и стало заметной точкой на культурной карте города. С лекциями там, среди прочих, выступали Артемий Троицкий, Ася Казанцева, Юрий Дудь, проводились киносеансы и литературные встречи.

Филиал библиотеки у Красногвардейской площади работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

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Комментарии (1)

265842691
Позорно переселять такую прекрасную библиотеку на минус первый этаж.
Менеджеры Охта-молла - отстои.
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