«У нас классный интерьер, много новинок (в том числе детской литературы), мы по-прежнему выдаем доступ к электронным ресурсам», — рассказали сотрудники.

«Охта LAB» — филиал библиотеки им. В. В. Маяковского — открылась после переезда 12 апреля.

Как рассказали «Фонтанке» в «Охта LAB», обновленный филиал ориентируется преимущественно на «семейную тематику»: на полках много детской литературы, в пространстве регулярно будут проходить лекции образовательно-воспитательной направленности, например, о концепции комфортной жизни и отношений с близкими hygge. Маленькие дети могут проводить время в игровом уголке.

В ноябре 2019 года на месте пространства «Охта LAB» открылся магазин, сотрудники буквально за одну ночь переехали в новое помещение на третьем этаже. Проект закрылся на реконструкцию, хотя и работал на выдачу книг. Проводить лекции и встречи в маленьком пространстве было невозможно. Теперь, после переезда на минус первый этаж ТРЦ «Охта Молл», библиотека вернулась к былым размерам.



Пространство «Охта LAB» открылось в 2016 году и стало заметной точкой на культурной карте города. С лекциями там, среди прочих, выступали Артемий Троицкий, Ася Казанцева, Юрий Дудь, проводились киносеансы и литературные встречи.



Филиал библиотеки у Красногвардейской площади работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

