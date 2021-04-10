Индийский кошмар в Петербурге: как 25 иностранцев заставили отдохнуть в обсерваторе

Фото: Оксана Локтева Поделиться Поделиться







Коронавирус не вовремя ударил по группе путешественников из Индии. Накануне отлета из Петербурга 25 человек отправились в Курортный район, четверо — в Покровскую больницу. Роспотребнадзор заявил, что действует по правилам. Сопровождающие схватились за головы.

Это могло стать путешествием мечты, красивым открытием турсезона, но закончилось коронавирусным кошмаром. Группа из 29 смелых индийских туристов за приличные тысячи долларов купила себе поездку в Россию — страну открытых границ и нестрогих локдаунов. Они были первыми за долгое время иностранцами, которых встречающая сторона ждала, как рыбаки корюшку весной. И сначала все было как в сказке.



Неделю назад туристы прибыли в город-герой Москву: Красная площадь, мавзолей Ленина, собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея, открытые магазины и счастливые лица, в большинстве (уверяют иностранцы) без масок. Не успевших отойти от восхищения индийцев доставили в Мурманск — столицу русской Арктики. Снег, суровые и завораживающие северные пейзажи. Счастливые, они даже поймали северное сияние. Финал предвещал только лучшее — напоследок повезли Петербург. Культурная столица, дворцы, музеи, вкусные рестораны, почти незаметно пришло время собирать чемоданы и лететь сначала в столицу России, а оттуда в Дели. На въезде в Индию просят отрицательный тест на коронавирус. Формальность, но получить его смогли лишь 25 из 29.

Четверо с коронавирусом сразу отправились в Покровскую больницу. Оставшиеся до последнего верили, что смогут выбраться из России, как планировали. В субботу сдали ключи от номеров в «Прибалтийской», построились с чемоданами грузиться в трансфер в Пулково. Но в лобби их уже поджидали Роспотребнадзор и полиция: контактных попросили остаться. Всех.



Тщетно бились сопровождающие: убедить блюстителей коронавирусного порядка, что тесты отрицательные, что на рейс контактных иностранцев готова принять авиакомпания, не удалось. Люди в скафандрах опытным взглядом осмотрели 25 туристов и оформили на две недели в санаторий-обсерватор «Балтиец» в Курортном районе. У дверей заботливо поджидали машины скорой. Специалистов можно понять: вдруг у них — британский или африканский штамм, а тест ошибся. Время покажет.

К слову, «Балтиец» в Репино — это вам не прозванный в народе «лепрозорий «Заря»: «три звезды» на берегу Финского залива в живописнейшем месте Карельского перешейка и всего 40 километров по Приморскому шоссе. Есть рестораны, современный фитнес-центр, занятия аэробикой, крытый бассейн, спортзал, стрельба из лука, бильярд, дартс, теннисный корт, новый банный комплекс. Даже жаль, что в режиме обсерватора гостям вряд ли удастся насладиться чем-то, кроме видов соснового леса и водной глади.

Главная головная боль сопровождающих теперь — чем будут кормить любимых гостей? Все они — возрастные (старшему 75 лет), многие вегетарианцы и на особом меню. Каши и борщи — это не про них. Но их обещают не бросать: привезут все, что надо — от носков и влажных салфеток до привычной пищи.



Закрывать иностранцев и местных в обсерваторах далеко не ноу-хау для Петербурга — с этого начиналась первая волна пандемии, причем даже до появления первого заболевшего. Особо прославивший петербургский Роспотребнадзор случай — Алла Ильина — «Сара Коннор» сбежавшая из Боткина. Её в бокс все таки вернули, по суду. Зато теперь она в ЕСПЧ.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»