«Туристы прилетели в Россию неделю назад. И перед вылетом на Родину сдали тесты на коронавирус. У четверых они оказались положительными, и они отправились в Боткина. А остальные 25 человек сегодня уже выселились из номеров с чемоданами, но их остановили на рецепции и не дают сесть в автобус и улететь обратно в Индию, так как они контактные. Приехали полицейские, Роспотребнадзор. Они предлагают двухнедельный карантин. При этом «Аэрофлот» готов взять туристов на рейс и увезти обратно в Дели. Нет запрета для контактных и со стороны консульства Индии», — обрисовала ситуацию Локтева «Фонтанке».

У туристов заканчиваются визы, страховки, и они не понимают, кто должен платить за их дальнейшее пребывание в России, кормить их, а потом возвращать домой. Большинство из них люди пожилые — некоторым по 75 лет.



«Фонтанка» запросила комментарии у комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора. В ведомстве ограничились процессуальным: «Cотрудники Управления Роспотребнадзора по СПб в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний в полном объеме проводят предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические мероприятия в гостинице "Прибалтийская"».

