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В Петербурге туристов из Индии блокировал в гостинице Роспотребнадзор: их просят задержаться в карантине

Коронавирус в гостинице «Прибалтийская» поразил группу путешественников из Индии

Почти три десятка туристов из Индии неприятно закончили свое путешествие по России. Четверо из них заболели коронавирусом, а 25 оставшихся в день вылета домой блокировал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге Роспотребнадзор, который настаивает на карантине, хотя тесты у индийцев отрицательные. Об этом 10 апреля рассказала «Фонтанке» представитель туристического оператора «Грандрус Турс» Оксана Локтева.

«Туристы прилетели в Россию неделю назад. И перед вылетом на Родину сдали тесты на коронавирус. У четверых они оказались положительными, и они отправились в Боткина. А остальные 25 человек сегодня уже выселились из номеров с чемоданами, но их остановили на рецепции и не дают сесть в автобус и улететь обратно в Индию, так как они контактные. Приехали полицейские, Роспотребнадзор. Они предлагают двухнедельный карантин. При этом «Аэрофлот» готов взять туристов на рейс и увезти обратно в Дели. Нет запрета для контактных и со стороны консульства Индии», — обрисовала ситуацию Локтева «Фонтанке».

Фото: Оксана Локтева
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У туристов заканчиваются визы, страховки, и они не понимают, кто должен платить за их дальнейшее пребывание в России, кормить их, а потом возвращать домой. Большинство из них люди пожилые — некоторым по 75 лет.

«Фонтанка» запросила комментарии у комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора. В ведомстве ограничились процессуальным: «Cотрудники Управления Роспотребнадзора по СПб в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний в полном объеме проводят предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические мероприятия в гостинице "Прибалтийская"».

Фото: Оксана Локтева

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Комментарии (6)

Nicky
Потребнадзор с самого начала пандемии вёл себя как сборище дилетантов. Умерших хоронили в закрытых гробах (!!!). Бесполезные ограничения, вводимые с молчаливого согласия шерифа Бигелоу...

Сейчас они просто продолжают "отрабатывать прайс", как очередная бесполезная ведомственная организация.
nuga
Гостинница источник заразы,общая вентиляция.Сейчас после индусов другие гости заболеют.
Иван 2пырьев
Шикарный инцидент!!!
Пошел готовить поп-корн
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