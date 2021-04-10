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Скорые доставят 25 индийских туристов в петербургский пансионат «Балтиец»

Группа индийских туристов вместо Дели продолжит отдых в обсерваторе Курортного района Петербурга

Группа из 25 индийских туристов, которая контактировала с четырьмя зараженными ковидом товарищами, задержится в России и продолжит «балтийскую тему» — переместится из гостиницы «Прибалтийская» в пансионат «Балтиец».

«Сейчас туристов собрали вместе, оформляют и на скорых повезут в пансионат «Балтиец» на две недели», — рассказала «Фонтанке» 10 апреля представитель туристического оператора «Грандрус Турс» Оксана Локтева.

Как писало наше издание, почти три десятка туристов из Индии неприятно закончили свое путешествие по России. Четверо отправились в больницу им. Боткина с коронавирусом, а 25 оставшихся в день вылета домой блокировал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге Роспотребнадзор и полиция, которые попросили об их карантине как контактных. Рейс в Дели улетит без 25 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Cveta
Они же не больные! Почему надо задействовать скорые?
Виктор Наворски
Не проще им бизнес-диет было выделить и домой отправить?
lamer
Остановите время, у меня первая прививка 18 числа.
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