Скорые доставят 25 индийских туристов в петербургский пансионат «Балтиец»

«Сейчас туристов собрали вместе, оформляют и на скорых повезут в пансионат «Балтиец» на две недели», — рассказала «Фонтанке» 10 апреля представитель туристического оператора «Грандрус Турс» Оксана Локтева.
Как писало наше издание, почти три десятка туристов из Индии неприятно закончили свое путешествие по России. Четверо отправились в больницу им. Боткина с коронавирусом, а 25 оставшихся в день вылета домой блокировал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге Роспотребнадзор и полиция, которые попросили об их карантине как контактных. Рейс в Дели улетит без 25 человек.