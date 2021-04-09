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Погода уже переобулась. Менять ли шины на автомобиле?

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Погода уже переобулась. Менять ли шины на автомобиле?

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
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На дворе лишь самое начало апреля, но автомобилисты уже мучаются дилеммой: переобуваться или ждать? Мы собрали ответы на самые частые вопросы о весеннем шиномонтаже.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
1

Изнашивается ли зимняя резина в такую погоду?

И шипованная, и фрикционная зимняя резина дольше живет, если ездить по льду и по снегу, но жители крупных городов даже зимой чаще всего утюжат асфальт и рельсы, и с этой точки зрения весна не несет ничего нового. Асфальт, конечно, влияет и на шипы, и на саму резину, но так происходит круглый год. Но для зимней резины вреднее само потепление, потому что шипы, например, могут перегреваться и терять прочность посадки. Страдает и фрикционная резина, износ которой при езде по теплому асфальту увеличивается.

Впрочем, не стоит преувеличивать этот эффект: кратковременное потепление не убьет зимнюю резину сразу, а чтобы снизить износ, перейдите на более плавный стиль вождения. Ничто не убивает зимнюю резину сильнее водителя, который ездит так, словно у него хроническая диарея.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
2

Когда все-таки менять шины?

Вопрос сугубо индивидуальный. Если вы не привязаны к машине на 100%, ездите по городу и можете, в случае чего, переждать день-два — можно менять шины уже сейчас. Если же предстоят дальние поездки, особенно в горные районы, а машина нужна позарез, лучше повременить.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
3

Как узнать, что летние шины совсем изношены?

Для летней резины остаточная глубина канавок протектора должна составляет 1,6 мм. В шиномонтажных мастерских ее измеряют специальным щупом, но на многих типах шин есть встроенные индикаторы в виде стирающихся цифр или выступа, который при сильном износе сравнивается с обкаточной поверхностью шины.

Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
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Ездить на лысой резине опасно: помимо риска механического разрушения есть еще одна проблема — малая глубина канавок не позволяет эффективно отводить воду, и шины могут потерять сцепление в дождь.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
4

Шины изношены неравномерно. В чем проблема?

Чаще всего — сбитые углы установки колес (развала и схождения). Кроме того, важно следить за давлением: если оно неодинаково, разным может быть и износ. Перекачанные шины истираются ближе к центру протектора, недокачанные — на периферии. Влияет и дисбаланс колес, который, помимо отпавших балансировочных грузиков, может объясняться повреждением металлокорда, например вследствие удара. Балансировку шин желательно делать при каждом шиномонтаже, даже если резина хранилась на дисках.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
5

Можно ли выбрать шины и колеса, которые отличаются от заводских типоразмеров?

Да, если это не противоречит перечню размеров, указанных в инструкции к автомобилю. При подборе колес помимо диаметра, ширины и типа крепежа важен также вылет. Он обозначается после литер ET в миллиметрах, может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, в маркировке колеса (диска) 7.5J x 16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6 вылет равен 35 мм. Несовпадение вылета приведет к нерасчетной нагрузке на ступичные подшипники и может лишить гарантии на подвеску, если речь о новом авто.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
6

Как проверить правильность установки направленных или асимметричных шин?

Для направленных шин значимо направление вращения: оно обозначается стрелочкой на боковине. У асимметричных шин важно не путать наружную (outside) и внутреннюю стороны.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
7

Можно ли ездить на зимней резине летом?

Иногда старую зимнюю резину донашивают летом, что в целом допустимо. С точки зрения правил и технического регламента Таможенного союза, летом запрещены лишь шипованные шины, но штрафа в любом случае пока нет. Нешипованная резина изнашивается летом быстро, зимняя с удаленными шипами живет подольше и, как правило, отличается неплохой проходимостью за счет развитых грунтозацепов. В любом случае зимняя резина уступает летней по многим характеристикам при езде по сухому горячему асфальту, так что вариант компромиссный.

Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
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Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
8

Стоит ли накачивать шины азотом?

Нет, чаще всего это лишь повод взять с вас больше денег при шиномонтаже. У азота есть некоторые преимущества, например он не окисляет резину и детали, снижая их старение и коррозию, но для шин гражданских автомобилей особенного смысла в этом нет — они не живут столько, чтобы эффект был ощутим.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU
9

Храню шины без колес. Вредна ли для них регулярная перебортовка?

Нет, если речь о шиномонтажниках с высокой квалификацией и хорошим оборудованием. Неопытный мастер может сломать внутренний обод резины, что в крайних случаях приводит к ее негодности. Перебортовка дополнительно нагружает материал шины, но на общей долговечности сказывается редко: чаще всего резина выходит из строя по другим причинам.

Большинство автомобилистов меняет шины в апреле
Большинство автомобилистов меняет шины в апрелеФото: Артём Краснов / 74.RU
Так выглядит индикатор износа
Так выглядит индикатор износаФото: читатель 74.RU
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягче
Осенняя переобувка идет строго по графику, который задаёт погода: ездить по снегу на летней резине — самоубийство. Весной требования мягчеФото: Илья Бархатов / 74.RU

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Комментарии (2)

Bush_5e4d81f0638c5
Если ездить умеешь, то это второстепенные вопросы в принципе.
hal9000
Зимняя резина ,как и стертая летняя,летом ощущается моментом когда попадаеш в колею во время дождя...там протектор другой машину изрядно носит..)..если катаешься тупо в городе то мне каЭтся уже можно менять..а если за город то черт его знает может еще где заморозки..за городом всегда похолоднее..
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