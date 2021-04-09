Погода уже переобулась. Менять ли шины на автомобиле?

И шипованная, и фрикционная зимняя резина дольше живет, если ездить по льду и по снегу, но жители крупных городов даже зимой чаще всего утюжат асфальт и рельсы, и с этой точки зрения весна не несет ничего нового. Асфальт, конечно, влияет и на шипы, и на саму резину, но так происходит круглый год. Но для зимней резины вреднее само потепление, потому что шипы, например, могут перегреваться и терять прочность посадки. Страдает и фрикционная резина, износ которой при езде по теплому асфальту увеличивается.



Впрочем, не стоит преувеличивать этот эффект: кратковременное потепление не убьет зимнюю резину сразу, а чтобы снизить износ, перейдите на более плавный стиль вождения. Ничто не убивает зимнюю резину сильнее водителя, который ездит так, словно у него хроническая диарея.

