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В кино выходит претендующий на 6 «Оскаров» «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Коулман

15 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Отца». Это один из самых ожидаемых фильмов сезона и весомый претендент на все основные «Оскары». Вообще-то, изначально это пьеса француза Флориана Зеллера, и она уже собрала все мыслимые театральные награды, шла с совершенно невероятным успехом в Париже, на Бродвее и в Вест-Энде, даже на экран уже была перенесена, с Жаном Рошфором в главной роли. Но теперь Зеллер решил сам снять экранизацию своего хита — и привлек двух супертяжеловесов, Энтони Хопкинса и Оливию Коулман, с которыми любой фильм мгновенно станет выдающейся драматической работой.

Фото: vk.com/rusreport
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Хопкинс играет впадающего в старческую деменцию пожилого мужчину, Коулман — его дочь, которая хочет больного отца сдать на попечение сиделки, потому что ни сил, ни времени следить за ним у нее уже нет. Если в пьесе акцент был сделан на отношения между героями и историю прощания двух близких людей, то фильм решен совсем иначе. «Отец» — образцовый, леденящий душу триллер. К тому же выполняющий исключительную функцию кино — он позволяет взглянуть на мир глазами больного, обессилевшего героя. И, конечно, ужаснуться путанице и кошмару, который влечет за собой погружение в слабоумие, деменцию. Ну а Коулман и Хопкинс точно не дадут зрителю отстраниться от событий: кто-кто, а величайший из живых актеров британской школы и феноменальной отваги и драматического накала дива умеют погрузить зрителя в переживания своих персонажей.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/rusreport

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