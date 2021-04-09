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Стартап Маска показал макаку, управляющую видеоигрой силой мысли

Компания Neuralink вживила обезьяне чип для связи по Bluetooth

С помощью беспроводного импланта обезьяну научили играть в видеоигру «силой мысли». Ролик с экспериментом опубликовал стартап миллиардера Илона Маска Neuralink 9 апреля.

9-летней макаке по имени Пейджер вживили нейронный чип, который можно связать с любым телефоном по Bluetooth. Обезьяну научили взаимодействовать с компьютером, в качестве поощрения она пьёт из трубочки банановый смузи.

Сначала в игре Пейджер пользуется джойстиком. В это время чип фиксирует показатели мозговой активности обезьяны. Таким образом устройство обучается сопоставлять активацию определенных нейронов и моторики.

«Нейроны в этой области мозга регулируют свою деятельность на основании запланированных движений лап. Например, одни могут проявить активность, когда он двигает лапой вверх, другие — когда он двигает ей вправо. Записывая [показатели] многих нейронов и передавая их активность расшифровывающему алгоритму, мы можем предсказывать действия, которые Пейджер намеревается осуществить, в реальном времени», — объясняют за кадром.

Затем джойстик убирают, и Пейджер продолжает играть «без рук», управляя происходящим на экране «силой разума».

Илон Маск создал Neuralink в 2017 году. В 2019-м была проведена презентация, на которой рассказали о первых шагах в разработке чипов для связи мозга с компьютером.

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Комментарии (3)

zorkii
Стартап Ельцина тоже был успешным
Skazochny
когда обезьяна умнее 146 млн рассиян
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