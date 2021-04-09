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Мошенничество с 2 млн долларов, интересных однокурснику президента Хмарину, утвердил горсуд

Суд в Петербурге утвердил приговор экс-главе «МясоМолМаша» Соловьеву

Приговор за хищение 189 млн рублей, вырученных с продажи земли для «ЮИТ», вступил в законную силу. На очереди отмывание похищенного. Его ждет однокурсник Владимира Путина. СК на старте, сигнал «вперед» прозвучал.

Постановление о вступлении в законную силу приговора Петроградского районного суда от 28 июня прошлого года горсуд вынес 8 апреля. Согласно ему, бывший председатель совета директоров «МясоМолМаша» Виктор Соловьев похитил 189 миллионов рублей со счета ООО «Три», ликвидированного 24 марта. Ему достались пять с половиной лет колонии, зачтенные по отсиженному в Крестах.

На очереди второе уголовное дело, в котором Следственный комитет обвиняет Виктора Соловьева в отмывании этих 189 миллионов — как раз со счета ликвидированного ООО «Три» (часть 3 статьи 174–1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств … приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Теперь, по версии следствия, он создал для этого организованную группу, куда включил даже собственную супругу. Инструментом стали векселя Ханты-Мансийского банка, подставные фирмы и поддельные документы. Активных и используемых втемную участников шестеро, не считая «иных неустановленных лиц». Отмытые миллионы находились на счету ООО «Три», они — плод продажи «МясоМолМашем» в 2008 году земельного участка финскому застройщику «ЮИТ Санкт-Петербург». Там сейчас красуется престижный жилой комплекс «Новомосковский».

Дело находится в производстве центрального аппарата СК России. Обвинения предъявлены Виктору Соловьеву, его супруге и бухгалтеру одной из участвовавших в предполагаемой преступной схеме фирм Владимиру Сильвестрову. Все трое отрицают вину.

Это дело возбуждено прошлой осенью и пребывало до сих пор как бы в спящем состоянии — по мнению адвоката одного из обвиняемых, в ожидании как раз сегодняшнего события. Теперь, после вступления «мошеннического» приговора в силу, следствие имеет все основания оживиться.

А еще Следственный комитет полагает, будто Виктор Соловьев одолжил у однокурсника российского президента, бывшего петербургского адвоката Виктора Хмарина, рублевый эквивалент 2 миллионов долларов векселями Сбербанка, оформив заем на ликвидированную позже компанию и фиктивный договор с подписью погибшего уголовника. Договор обеспечивал долг, а залогом стал земельный участок, проданный финскому «ЮИТ».

Но Петроградский суд прекратил уголовное преследование Соловьева по этому эпизоду по сроку давности, с чем тот согласился. 47news он сказал, что на самом деле не виновен, но не было сил продолжать жить в тюремной камере.

Постановление вступило в законную силу, но будет обжаловано в кассационной инстанции — оно не устраивает Виктора Хмарина, отметил его представитель.

Похоже, на 189 миллионов рублей, в отмывании которых СК обвиняет сегодня бывшего главу «МясоМолМаша», претендует Виктор Хмарин. Ведь он считает, будто проданная «ЮИТ» земля гарантировала ему возврат тех самых 2 миллионов долларов, значит, вырученные с её продажи деньги должны были достаться ему. Но это дело адвокат Виктора Хмарина комментировать не готов, мол, пока не завершено предварительное следствие.

Виктор Хмарин учился вместе с российским президентом — в разных группах, но на одном курсе юрфака ЛГУ, также он занимался вместе с ним борьбой. И даже, по данным Forbes, женился на дочери его тети. Но не попал в список высшей российской элиты и не сделал чиновничью карьеру. Хмарин долгое время имел статус адвоката, он совладелец нескольких небольших фирм (одна из которых — «Вита-Х» — до 2016 года владела 0,6% «Петербургской топливной компании») и почетный консул Сейшельских островов. Виктору Хмарину принадлежит ООО «Юнитек», владеющее нефтебазой в Москве. В последнее время он попадает в публичное пространство в связи с приобретением этим летом директором «Юнитека» Владимиром Кругловым компании, заявившей о строительстве комплекса по производству и морской перевалке метанола в Усть-Луге стоимостью 1,5 млрд долл.

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Комментарии (5)

gencon
Сколько же у него однокурсников. У олнокурсников - родственники, дети,.... Это же пипец, сколько жулье ещё будет доить россиян и их детей...
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