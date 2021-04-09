Мошенничество с 2 млн долларов, интересных однокурснику президента Хмарину, утвердил горсуд

Постановление о вступлении в законную силу приговора Петроградского районного суда от 28 июня прошлого года горсуд вынес 8 апреля. Согласно ему, бывший председатель совета директоров «МясоМолМаша» Виктор Соловьев похитил 189 миллионов рублей со счета ООО «Три», ликвидированного 24 марта. Ему достались пять с половиной лет колонии, зачтенные по отсиженному в Крестах. На очереди второе уголовное дело, в котором Следственный комитет обвиняет Виктора Соловьева в отмывании этих 189 миллионов — как раз со счета ликвидированного ООО «Три» (часть 3 статьи 174–1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств … приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Теперь, по версии следствия, он создал для этого организованную группу, куда включил даже собственную супругу. Инструментом стали векселя Ханты-Мансийского банка, подставные фирмы и поддельные документы. Активных и используемых втемную участников шестеро, не считая «иных неустановленных лиц». Отмытые миллионы находились на счету ООО «Три», они — плод продажи «МясоМолМашем» в 2008 году земельного участка финскому застройщику «ЮИТ Санкт-Петербург». Там сейчас красуется престижный жилой комплекс «Новомосковский».

Дело находится в производстве центрального аппарата СК России. Обвинения предъявлены Виктору Соловьеву, его супруге и бухгалтеру одной из участвовавших в предполагаемой преступной схеме фирм Владимиру Сильвестрову. Все трое отрицают вину. Это дело возбуждено прошлой осенью и пребывало до сих пор как бы в спящем состоянии — по мнению адвоката одного из обвиняемых, в ожидании как раз сегодняшнего события. Теперь, после вступления «мошеннического» приговора в силу, следствие имеет все основания оживиться. А еще Следственный комитет полагает, будто Виктор Соловьев одолжил у однокурсника российского президента, бывшего петербургского адвоката Виктора Хмарина, рублевый эквивалент 2 миллионов долларов векселями Сбербанка, оформив заем на ликвидированную позже компанию и фиктивный договор с подписью погибшего уголовника. Договор обеспечивал долг, а залогом стал земельный участок, проданный финскому «ЮИТ». Но Петроградский суд прекратил уголовное преследование Соловьева по этому эпизоду по сроку давности, с чем тот согласился. 47news он сказал, что на самом деле не виновен, но не было сил продолжать жить в тюремной камере.