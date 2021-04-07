Скопинский маньяк заплатит штраф за интервью Собчак

Суд уверен, что съемки в фильме можно считать массовым мероприятием, участие в которых ограничено для Мохова. В постановлении сказано, что именно ролик о, пожалуй, самом известном жителе Скопина и стал главным доказательством вины.

Скопинский районный суд Рязанской области назначил Виктору Мохову штраф в 1 200 рублей. «Участие в съемках видеоролика [Ксении Собчак] стало причиной назначения штрафа в размере 1 200 рублей за несоблюдение требований административного надзора», — цитирует 7 апреля постановление судьи ТАСС.

Источник информационного агентства уточнил, что речь идет именно об интервью Ксении Собчак.



Районный суд Рязанской области признал Мохова виновным в нарушении административного надзора 2 апреля. Он будет находиться под надзором полиции в течение шести лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.



Накануне одна из пленниц скопинского маньяка Екатерина Мартынова добилась госзащиты для себя и своей семьи. Девушка до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась в СК.