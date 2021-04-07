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Скопинский маньяк заплатит штраф за интервью Собчак

Виктор Мохов нарушил требования административного надзора из-за интервью Ксении Собчак

Скопинский районный суд Рязанской области назначил Виктору Мохову штраф в 1 200 рублей. «Участие в съемках видеоролика [Ксении Собчак] стало причиной назначения штрафа в размере 1 200 рублей за несоблюдение требований административного надзора», — цитирует 7 апреля постановление судьи ТАСС.

Суд уверен, что съемки в фильме можно считать массовым мероприятием, участие в которых ограничено для Мохова. В постановлении сказано, что именно ролик о, пожалуй, самом известном жителе Скопина и стал главным доказательством вины.

Источник информационного агентства уточнил, что речь идет именно об интервью Ксении Собчак.

Районный суд Рязанской области признал Мохова виновным в нарушении административного надзора 2 апреля. Он будет находиться под надзором полиции в течение шести лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.

Накануне одна из пленниц скопинского маньяка Екатерина Мартынова добилась госзащиты для себя и своей семьи. Девушка до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья во «ВКонтакте», она обратилась в СК.

В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

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