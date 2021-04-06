Пленница скопинского маньяка и ее семья получили госзащиту

Екатерина Мартынова, которая в 14 лет стала пленницей в бункере жителя города Скопин, сообщила, что теперь будет чувствовать себя в безопасности.

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье», - сообщила 6 апреля Мартынова ТАСС.

По ее словам, она не может разглашать конкретные меры. Девушка заверила, что теперь чувствует себя в безопасности.

Мартынова до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья в «ВКонтакте», она обратилась в СК.