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Пленница скопинского маньяка и ее семья получили госзащиту

Жертва скопинского маньяка добилась госзащиты для своей семьи

Екатерина Мартынова, которая в 14 лет стала пленницей в бункере жителя города Скопин, сообщила, что теперь будет чувствовать себя в безопасности.

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье», - сообщила 6 апреля Мартынова ТАСС.

По ее словам, она не может разглашать конкретные меры. Девушка заверила, что теперь чувствует себя в безопасности.

Мартынова до этого попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова после его интервью Ксении Собчак. А когда он попытался добавить женщину в друзья в «ВКонтакте», она обратилась в СК.

В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

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Комментарии (5)

hedgehog_
теперь надо написать новый адрес, фамилию и фотку выложить. чтобы все кому не лень могли пойти и проверить как работает защита
AlBerkut
Жертве защиту (почему только одной?), уроду тому тоже...
А всё потому что исправления не обеспечили, полного, окончательного и бесповоротного...
Да, формально на него мораторий, но если подошли бы творчески...
Gilka
странная барышня. сначала во всех местах, где можно, открыто заявляет о себе и пиарится, а потом боится подражателей и просит госзащиты.
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