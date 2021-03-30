Скопинский маньяк добавил свою бывшую пленницу во «ВКонтакте». Она обратилась в Следственный комитет

Бывшая пленница Мохова требует ограничить публичные высказывания и активность в соцсетях своего мучителя.



«Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях», — рассказала 30 марта одна из жертв скопинского маньяка в комментарии ТАСС.

Она посетовала, что в данный момент у Мохова «нет никаких рамок». Девушка отметила, что маньяк может говорить что угодно, а также добиваться встречи с ней. Она уточнила, что Мохов недавно пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».