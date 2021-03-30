FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Скопинский маньяк добавил свою бывшую пленницу во «ВКонтакте». Она обратилась в Следственный комитет

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова просит СК возбудить новое уголовное дело против Мохова

Бывшая пленница Мохова требует ограничить публичные высказывания и активность в соцсетях своего мучителя.

«Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях», — рассказала 30 марта одна из жертв скопинского маньяка в комментарии ТАСС.

Она посетовала, что в данный момент у Мохова «нет никаких рамок». Девушка отметила, что маньяк может говорить что угодно, а также добиваться встречи с ней. Она уточнила, что Мохов недавно пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».

Ранее Мартынова попросила прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Мохова после его интервью Ксении Собчак.

В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Antuan Rokanten
Мохов, конечно, негодяй. Но попытка добавить человека в социальной сети не является уголовно наказуемым деянием. Серьёзно.
hal9000
А эта тетя Катя мужу чтоли неможет сказать..чтоб он этому маньку по лбу настучал?!..получит пару раз по скворечнику и пойдет в огород ..щас скоро надо подготавливать к посеву рассаду..огурчики помидорчики..можно еще грядочку кабачечков посадить..и марковки..и грядочку петрушечки..и репку ..репку обязательно незабыть посадить и редис..редиску обязательно тоже
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний