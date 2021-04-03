На петергофском кладбище работника встретил труп. Возбуждено дело об убийстве

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили на погосте в Петродворцовом районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, незапланированного мертвеца накануне нашёл работник кладбища, которое в народе называют Бабигонским. Лежащего без движения мужчину он заметил на газоне при въезде на территорию некрополя. Рана на груди подсказала, что смерть не была естественной.

Содержимое карманов чёрной куртки с капюшоном и джинсов личность погибшего не подсказало — телефона и документов при себе у него не было. Однако полицейские установили, что это 21-летний уроженец Узбекистана, проживающий на Моховой улице. В Следственном комитете возбуждено дело об убийстве. На экспертизу отправили два окурка, четыре банки из-под пива и спортивные брюки.