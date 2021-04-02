ФБР напомнило о розыске россиянина Александра Коршунова, которого еще в 2019 году обвинили в хищении технологий General Electric. Соответствующее объявление опубликовано в Twitter ведомства 2 апреля.
«Александр Юрьевич Коршунов, обвиняемый в сговоре с целью незаконного получения коммерческой тайны у американской авиационной корпорации в пользу России. Если у вас есть информация о Коршунове, свяжитесь с офисом ФБР или ближайшим посольством, либо консульством США», — гласит подпись под фотографией.
Alexander Yuryevich Korshunov allegedly conspired to steal trade secrets from an American aviation company to benefit Russia. If you have information about Korshunov, contact your local #FBI office or the nearest U.S. Embassy or Consulate. https://t.co/YLi09Ct0pK pic.twitter.com/hmb14ppEHX— FBI (@FBI) April 2, 2021
Причем в полном сообщении ФБР Коршунова называют сотрудником Службы внешней разведки РФ.
Официально Александр Коршунов занимал пост директора по развитию бизнеса в Объединенной двигательной корпорации (ОДК), входящей в «Ростех». В сентябре 2019 его задержали в Неаполе по запросу США. Американские власти обвинили его в хищении интеллектуальной собственности и документации корпорации General Electric. Информацию якобы использовали при создании авиационного двигателя ПД-14 для российских среднемагистральных самолетов МС-21. «Фонтанка» подробно писала о том, что Коршунов курировал разработку уникального для России самолетного двигателя и имел доступ к секретной информации.
В ноябре 2019 российские власти обвинили Коршунова в мошенничестве. По версии следствия, он может быть причастен к хищениям более семи миллионов рублей, которые были допущены при создании авиационного двигателя гражданского назначения. В итоге России удалось добиться выдачи Коршунова на родину летом 2020 года. О развитии его уголовного дела с тех пор не сообщалось.