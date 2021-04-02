ФБР напомнило о розыске россиянина Александра Коршунова, которого еще в 2019 году обвинили в хищении технологий General Electric. Соответствующее объявление опубликовано в Twitter ведомства 2 апреля.



«Александр Юрьевич Коршунов, обвиняемый в сговоре с целью незаконного получения коммерческой тайны у американской авиационной корпорации в пользу России. Если у вас есть информация о Коршунове, свяжитесь с офисом ФБР или ближайшим посольством, либо консульством США», — гласит подпись под фотографией.