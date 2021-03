В США выпустили «сатанинские кроссовки» с человеческой кровью. Nike хочет засудить производителей за плагиат

Кроссовки Satan Shoes, в подошве которых содержится пузырек с каплей крови, были выпущены 29 марта. На шнурках была прикреплена пиктограмма. Все 666 пар распродали за 1018 долларов за штуку. Обувь выпустили в поддержку песни «Montero (Call Me By Your Name)» рэпера Lil Nas X.