FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В США выпустили «сатанинские кроссовки» с человеческой кровью. Nike хочет засудить производителей за плагиат

Nike требует уничтожить «сатанинские кроссовки» из-за сходства с моделью Air Max 97

Нью-Йоркская компания MSCHF и рэпер Lil Nas X использовали модель Nike Air Max 97 для выпуска своей «сатанинской версии». Производителю спортивной одежды это не понравилось.

«Nike обвинил MSCHF в нарушении прав на товарный знак после того, как они использовали Air Max 97 в качестве источника вдохновения для создания своих "сатанинских кроссовок"», — сообщает 30 марта издание Business Insider.

Производитель спортивной одежды обратил внимание, что «несанкционированная обувь» была сделана «в стиле Nike», а также на ней был размещен зарегистрированный символ. Это ввело в заблуждение потребителей, некоторые из которых призвали к бойкоту бренда, так как Nike якобы поддерживает сатанизм.

Кроссовки Satan Shoes, в подошве которых содержится пузырек с каплей крови, были выпущены 29 марта. На шнурках была прикреплена пиктограмма. Все 666 пар распродали за 1018 долларов за штуку. Обувь выпустили в поддержку песни «Montero (Call Me By Your Name)» рэпера Lil Nas X.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

мухомор
Милонов тут ещё не пробегал?
Учитывая что этот Лил Нас Экс который на фоточке, открытый гей, вместе с сатанизмом это прямо джек пот.
265114972
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо...
hal9000
Черные кроссовки???...дану нафиг..эт для цыганей..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний