В США выпустили «сатанинские кроссовки» с человеческой кровью. Nike хочет засудить производителей за плагиат

Нью-Йоркская компания MSCHF и рэпер Lil Nas X использовали модель Nike Air Max 97 для выпуска своей «сатанинской версии». Производителю спортивной одежды это не понравилось.
«Nike обвинил MSCHF в нарушении прав на товарный знак после того, как они использовали Air Max 97 в качестве источника вдохновения для создания своих "сатанинских кроссовок"», — сообщает 30 марта издание Business Insider.
Производитель спортивной одежды обратил внимание, что «несанкционированная обувь» была сделана «в стиле Nike», а также на ней был размещен зарегистрированный символ. Это ввело в заблуждение потребителей, некоторые из которых призвали к бойкоту бренда, так как Nike якобы поддерживает сатанизм.
Кроссовки Satan Shoes, в подошве которых содержится пузырек с каплей крови, были выпущены 29 марта. На шнурках была прикреплена пиктограмма. Все 666 пар распродали за 1018 долларов за штуку. Обувь выпустили в поддержку песни «Montero (Call Me By Your Name)» рэпера Lil Nas X.