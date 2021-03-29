«У нас в модели что-то не так». Глава Счётной палаты предупредил о возможных последствиях рекордных за десятилетие долгов субъектов России

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин призвал правительство внимательно присмотреться к растущим долгам субъектов России. По его мнению, если эта тенденция продолжится, она может привести к пирамиде.
«Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», — приводит 29 марта РИА Новости слова Кудрина на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Глава Счётной палаты обратил внимание на то, что в минувшем году госдолг регионов вырос на 18%, до 2,5 триллиона рублей, достигнув максимума за последние 10 лет. Даже принимая в расчёт пандемию, «это требует дополнительного внимания», отметил экономист. У Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже больше 100%.
«Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям — это означает, что у нас в модели что-то не так», — считает Кудрин. По его словам, модель, когда текущие расходы покрываются новыми заимствованиями, неприемлема.