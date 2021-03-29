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«У нас в модели что-то не так». Глава Счётной палаты предупредил о возможных последствиях рекордных за десятилетие долгов субъектов России

Кудрин: Непрерывно увеличивающиеся долги регионов РФ могут привести к пирамиде

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин призвал правительство внимательно присмотреться к растущим долгам субъектов России. По его мнению, если эта тенденция продолжится, она может привести к пирамиде.

«Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», — приводит 29 марта РИА Новости слова Кудрина на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Глава Счётной палаты обратил внимание на то, что в минувшем году госдолг регионов вырос на 18%, до 2,5 триллиона рублей, достигнув максимума за последние 10 лет. Даже принимая в расчёт пандемию, «это требует дополнительного внимания», отметил экономист. У Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже больше 100%.

«Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям — это означает, что у нас в модели что-то не так», — считает Кудрин. По его словам, модель, когда текущие расходы покрываются новыми заимствованиями, неприемлема.

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Комментарии (3)

Antipode
Такая модель возникла на базе установления самой вертикали власти. При такой схеме регионы не заинтересованы в экономическом развитии, а в обеспечении успеха ЕДРа и г-на Путина при голосовании на президентских и парламентских выборах путем манипуляций и подлогов. Затем свой "успех" региональные руководители обменивают на экономические коврижки со стороны центральной власти, что позволяет им самим разворовывать все что в их регионах. Поэтому и 8,8 % региональных губернаторов находится в заключении. Хотел бы я посмотреть как лидер провинции в Китае просил бы экономической помощи у председателя Кси, и что стало бы с этим безумцем?
nuga
Это рыночная модель приватизации целых территорий за долги,опробована в Америке глубинным государством,когда земли штатов отошли в частные руки(. У нас в регионах полно собственности муниципалов,под неё и выдают займы,без залога и гарантий никто деньги не даст.
265040341
.... рыночные заимствования очень хорошо укладываются в модель прихватизации недоприхватизированного.
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