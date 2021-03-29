«У нас в модели что-то не так». Глава Счётной палаты предупредил о возможных последствиях рекордных за десятилетие долгов субъектов России

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин призвал правительство внимательно присмотреться к растущим долгам субъектов России. По его мнению, если эта тенденция продолжится, она может привести к пирамиде.

«Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», — приводит 29 марта РИА Новости слова Кудрина на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.