Жёлтый протест. Водители «Петровича» потребовали от начальства поднять зарплаты

Несколько десятков водителей службы доставки сети магазинов стройматериалов «Петрович» собрались на Таллинском шоссе в Петербурге, чтобы потребовать повышения зарплаты. В компании пообещали индексацию уже по итогам марта.
Утро понедельника, 29 марта, началось у водителей сети «Петрович» с массового мероприятия, внешне похожего на забастовку. Вместо того чтобы развозить заказы, несколько десятков крепких мужчин в желтых жилетках собрались у входа в магазин на Таллинском шоссе. Выглядело все довольно мирно, лозунгов не выкрикивали, не нарушали, не привлекались.
Рост выручки по итогам всего 2020 года в «Петровиче» составил 23%, при этом число доставок выросло сразу на 30%, сообщили «Фонтанке» в компании, так что потребность в грузчиках резко выросла. При этом на фоне закрытия границ, через которые традиционно в Россию приезжает заметная доля представителей этой профессии, у служб доставки возникал дефицит кадров.
В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что часть водителей 29 марта действительно проводила встречу с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В 2020 году, сообщили представители сети, никому из сотрудников не повышали выплаты из-за сложной ситуации с пандемией. Однако сейчас подведены итоги года, и принято решение об индексации — она обещана уже в мартовских начислениях, сообщили в пресс-службе.
При этом рост доходов сотрудников будет выше, чем инфляция, — в среднем на 5–10%, в зависимости от должности. «Мы пересмотрели сейчас доходы курьеров и бригад подъема, в марте — водители, в июне — офис», — объясняют в «Петровиче».
«Доставки сегодня во всех центрах едут в штатном режиме, небольшой сбой будет по времени только из-за магазина на Таллинском шоссе, но ребят уже всех собираем в рейсы, договоримся», — сообщили в пресс-службе.
Несмотря на действительно нелегкий для ретейла год, конкретно сектор DIY прошел его относительно достойно, причем непосредственно «Петрович», «коньком» которого всегда были удаленные продажи, даже отчитался об успехах. Так, выручка по итогам первого, самого трудного полугодия выросла сразу на 26% (год к году), что, по признанию генерального директора сети «Петрович» Евгения Мовчана, было даже выше «доковидного» прогноза.
Более того, чтобы удовлетворить внезапно выросший спрос на доставку, сеть даже привлекала для работы сотрудников менее удачливых коллег по рынку ретейла. К примеру, по специальному соглашению она временно трудоустраивала работников сети «Спортмастер». Кроме того, впервые за несколько лет в 2020 году компания открыла новый магазин — в Подмосковье, а руководство заявляло об интересе развития сети в других крупных городах России.