Жёлтый протест. Водители «Петровича» потребовали от начальства поднять зарплаты

Несколько десятков водителей службы доставки сети магазинов стройматериалов «Петрович» собрались на Таллинском шоссе в Петербурге, чтобы потребовать повышения зарплаты. В компании пообещали индексацию уже по итогам марта.

Утро понедельника, 29 марта, началось у водителей сети «Петрович» с массового мероприятия, внешне похожего на забастовку. Вместо того чтобы развозить заказы, несколько десятков крепких мужчин в желтых жилетках собрались у входа в магазин на Таллинском шоссе. Выглядело все довольно мирно, лозунгов не выкрикивали, не нарушали, не привлекались.



Рост выручки по итогам всего 2020 года в «Петровиче» составил 23%, при этом число доставок выросло сразу на 30%, сообщили «Фонтанке» в компании, так что потребность в грузчиках резко выросла. При этом на фоне закрытия границ, через которые традиционно в Россию приезжает заметная доля представителей этой профессии, у служб доставки возникал дефицит кадров.

В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что часть водителей 29 марта действительно проводила встречу с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В 2020 году, сообщили представители сети, никому из сотрудников не повышали выплаты из-за сложной ситуации с пандемией. Однако сейчас подведены итоги года, и принято решение об индексации — она обещана уже в мартовских начислениях, сообщили в пресс-службе.

При этом рост доходов сотрудников будет выше, чем инфляция, — в среднем на 5–10%, в зависимости от должности. «Мы пересмотрели сейчас доходы курьеров и бригад подъема, в марте — водители, в июне — офис», — объясняют в «Петровиче».

