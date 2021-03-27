автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







МВД впервые официально признало политический сыск в России. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России ведет некие «списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка».

Так написано в ответе заместителя начальника полиции ГУ МВД по Петербургу и области Дмитрия Веселова депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому, интересовавшемуся причиной посещения полицейскими квартир «яблочников» и активистов накануне январских протестных акций.



«Фонтанка» отделяет охранку от жандармерии. Как устроен Центр «Э» в Петербурге — в нашем материале.



автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / коллаж Поделиться Поделиться







А вот как полицейских учат, где искать потенциальных коллаборационистов. Боевой листок «морально-психологической подготовки» личного состава в отделах полиции призывает «беспощадно давить русофобию», объясняет, как публикации в оппозиционных СМИ могут ослабить страну и что общего у «зарубежных исследовательских структур» и диверсантов.

Также личному составу полиции сообщают, что против Российской Федерации работают правозащитные организации: Human Rights Watch, «Международная амнистия» (международная неправительственная организация Amnesty International) и «Мемориал» (признан иностранным агентом на территории РФ).

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Арестованный в США за кибератаку на Tesla петербуржец дал интервью «Фонтанке». Он захотелответить лишь на несколько вопросов — но ответы-то интересные.

Причастность к вымогательству у Илона Маска признал 27-летний выпускник Политеха Егор Крючков. Он раскрыл хакеров, предположительно имеющих отношение к российским властям. Новость о сделке Крючкова с правосудием дошла до Москвы 19 марта. Российские дипломаты отмалчивались, адвокат был недоступен для комментариев.



Наш корреспондент позвонил в тюрьму, и — есть контакт. Америка была детской мечтой Крючкова, но теперь, кажется, он больше всего ждет возвращения на родину.

А здесь, в Петербурге, адвокат родственника петербургского депутата рассказал о давлении на своего подопечного: «Мягкие лапы» тянутся к Резнику.

Защитник Ивана Дорофеева, в квартире которого одновременно обнаружились красноречивые кусты и петербургский парламентарий Максим Резник, рассказал «Фонтанке», как его подопечный дал показания на оппозиционера и почему от них отказался. Художница Лиза Михайлова, мать Ивана (арестованного на два месяца по «наркотическому» делу), заявила о давлении на сына. В семье уверены, что происходящее — не что иное, как политическая провокация.

«Купил квартиру — отдай через 3 года обманутому дольщику?» У всех, кто приобрел квартиры у застройщиков, позже признанных банкротами, могут появиться гигантские проблемы. У них могут отсудить жильё. Прецедент зарождается в ЖК «Тридевяткино царство». Лучше почитайте, если оказались в такой ситуации. Может, как-то придумаете предохраниться.

Но все предусмотреть все-таки не удастся. «А если бы я у вас помер под «Спутником»? Сколько заплатят пострадавшим от вакцин? В ответе — вся щедрость и забота государства. 10 тысяч рублей. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ. И не всем.

Президент Владимир Путин заявил, что зарубежные вакцины от ковида не дают такой защиты, как российские, а отечественные препараты абсолютно надежны и безопасны. Но что делать тем, кому одних заверений недостаточно, а отек Квинке снится в кошмарах?

«Вакцинироваться пойду, только когда мне государство гарантирует компенсацию, если я вдруг после укола стану инвалидом или помру», — часто пишут под прививочными статьями «Фонтанки» сомневающиеся читатели. И такая гарантия существует, вот только вряд ли она кого-то убедит.

В комитете по здравоохранению на вопросы «Фонтанки» сообщили, что в федеральном законе об иммунопрофилактике «все прописано по поствакцинальным осложнениям, и это касается любой прививки». По этому закону граждане, у которых организм после укола забарахлил сверх меры, имеют право на единовременное пособие — 10 тысяч рублей.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Прививаться будут только «ЭпиВакКороной»!» — пишут петербуржцы в группах вакцинации и требуют срочно завезти её в Северную столицу. Якобы именно новосибирская разработка самая безопасная, эффективная и универсальная из всех трех отечественных вакцин. Не останавливают адептов даже письма добровольцев-испытателей, которые говорят об обратном. В город на Неве перед Новым годом завезли тысячу доз всего на 500 человек — сотрудников местного Роспотребнадзора.

Но не надо на эту тему заморачиваться, надо жить дальше. Вопрос — как. Мы вот выяснили: в Петербурге после зимы столько асфальта «растаяло», что яма получается — в два Монако. Комитет по благоустройству нашел 4,15 млн кв. м ям, но денег ему хватит на ремонт лишь четверти от этого. Но ведь у нас и ПМЭФ ожидается, и чемпионат... Ну, вы поняли, где будут основные ремонты. «Фонтанка» разбиралась, как латает дороги Смольный и почему зима — по-прежнему форс-мажор.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Страшная история из Хибин, куда дети из Петербурга организованно на каникулы поехали кататься.



В горный поход их отправил туристический клуб «Скиф». Двухнедельное путешествие было частью всероссийской «Туриады» — мощного федерального проекта. В шесть вечера 22 марта мурманские спасатели получили сигнал о сходе лавины в Хибинских горах восточнее поселка Имандра на группу детей. Под завалами оказались несколько школьников, двенадцатилетнюю девочку откопать самостоятельно не могли.

Туристическая группа приехала в Мурманскую область 18 марта и перед походом зарегистрировалась, поэтому поименный состав спасатели знали. Шестнадцать человек, из них тринадцать — подростки от 10 до 15 лет. Старший группы — руководитель общефизической подготовки турклуба «Скиф» из Приморского района Петербурга Сергей Смирнов. Выпускник педуниверситета Герцена, опытный походник, автор туристических методичек. Почему власти сообщали СМИ то о погибшей, то о живой? Это не только жестоко по отношению ко всем, кто знаком с семьей. Это говорит о неразберихе среди тех, кто отвечает за спасение в Хибинах. И не надо винить только погоду. Ребенок умирал 12 часов.



Фото: скриншот / Vk.com Поделиться Поделиться







После этого непросто предлагать вам почитать другой материал. Но это — дайджест. Что осталось от советского общепита в Петербурге? Гидами в путешествии во времени выступили заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков и историк и писатель Лев Лурье.

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Ленинград, 1970 год Фото: предоставлено рестораном «Метрополь» Поделиться Поделиться







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