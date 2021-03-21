Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Новость о сделке Крючкова с правосудием дошла до Москвы 19 марта. Российские дипломаты отмалчивались, адвокат был недоступен для комментариев. Корреспондент позвонил в тюрьму, и — есть контакт. Америка была детской мечтой Крючкова, но теперь, кажется, он больше всего ждет возвращения на родину.

Егора Крючкова задержали в августе 2020 года в Лос-Анджелесе. ФБР считает, что петербуржец предложил 1 миллион долларов сотруднику Tesla за непыльную, но опасную работу — вставить флешку с вредоносным ПО в рабочий компьютер. Хакеры планировали украсть данные из сети компании и потребовать выкуп у Илона Маска.

Мы выяснили, что Крючкова держат в следственном изоляторе (Detention facility) округа Уошо штата Невада. Комплекс малоэтажных корпусов, совмещенный с офисом окружного шерифа, расположен на отшибе города Рино. СИЗО рассчитан на тысячу заключенных.

Фото: скриншот с сайта Google maps Поделиться Поделиться







Сразу после ареста Егор не признавал вину. Посольство России в США обещало ему правовую помощь, но, видимо, у отечественных дипломатов не сложилось. Из личной карточки видно, что вносить залог никто не пытался.

Фото: скриншот с сайта washoesheriff.com Поделиться Поделиться







Крючкову назначили бесплатного государственного адвоката Криса Фрея, и после консультаций с ним россиянин подписал соглашение о признании вины. Для комментариев Фрей оказался недоступен. Американским журналистам он тоже отказал в общении. Российские дипломаты проигнорировали новости о Крючкове. Судя по отчетам шерифа Уошо, СИЗО в Рино населен разношерстной публикой. Попадаются распространители детской порнографии, отпетые налетчики, истязатели. Но арестанты остаются людьми, и доступ к внешнему миру им открыт, через очные и онлайн-свидания.

Мы заплатили шесть долларов и записались на видеовстречу к Крючкову. На свидании запрещено делать скриншоты, фотографировать монитор и записывать видео. Мы подключились за несколько минут до назначенного времени. Экран охватил просторный зал с пластиковыми столами и стульями. Столы разлинованы под шахматы и нарды. На заднем фоне арестанты потягивались под одеялами. Те, кто пободрее, читали, сновали туда-сюда, болтали. Оранжевые кофты и сланцы отличали контингент от персонала. Брожение не имело намеков на наручники. В 9:00 к телефонной трубке с монитором подсел Крючков. Не сказать, что обрадовался вниманию прессы, но пытался выйти из ситуации интеллигентно. «У меня все в порядке, я просто жду и жду. Провожу время день за днем, ничего другого не остается», — отрывисто сказал Егор. При заказе онлайн-посещения система сообщает пользователю, на какое количество свиданий в день может рассчитывать конкретный арестант. Обычно это два 20-минутных сеанса. Крючкову разрешены четыре. «Не знаю, с чем это связано. У меня и двух-то в день не было, — пожал плечами Егор. — Я на тех же правах, что и все остальные. Никакого особенного отношения или, наоборот, предвзятости. Нет того, что бы делало мою жизнь хоть сколько-нибудь отличной от тех ребят, что у меня за спиной».

В новостях из России Егор не нуждается. Время от времени его посещают родные, таким же способом. Свою замкнутость Крючков объяснил ожиданием судного дня: «Я признателен вам за звонок и возможность высказаться. С радостью готов ответить на вопросы об уголовном деле, моем пребывании и о том, как моя семья справлялась, но после слушания 10 мая. Сейчас просто не лучшее время». Подписанное петербуржцем соглашение о признании вины ограничивает максимальное наказание десятью месяцами тюрьмы — при том, что санкция предусматривает пять лет и штраф 250 тысяч долларов. В обмен Крючков безоговорочно соглашается на наказание, без права апелляции. Его депортируют из США после отбытия. Он должен найти 15 тысяч долларов, чтобы возместить компании Tesla расходы на усиление IT-безопасности в связи с кибератакой, которую готовили соучастники Егора. Петербуржец предоставил в пользование ФБР личный iPhone X, которым пользовался с 2018 года. Возможно, это самый ценный атрибут сделки с правосудием. Крючков признавал, что участвовал в подобных хакерских «спецпроектах» и раньше, и что одним из организаторов кибератак является высокопоставленный сотрудник Государственного банка России.

На странице «ВКонтакте» Егор обозначил свой девиз: «Ты можешь создать ту жизнь, которую хочешь прожить». Америка была его мечтой детства. После вуза он летал туда каждый год. Летом 2020 Крючков отправился с конкретным заданием, поездку ему оплатили «работодатели». Он должен был подкупить русскоязычного сотрудника расположенной в Неваде Гигафабрики Tesla по производству аккумуляторов. Этого сотрудника Егор несколько дней поил, кормил и возил по развлечениям. Потом предложил участие в «спецпроекте». По словам петербуржца, он неоднократно участвовал в хакерских атаках на иностранные компании с целью вымогательства. Специалистом в области IT Крючков не был, в техническую часть работы его не посвящали. Друг рассказал о предложении своему руководству, а то обратилось в ФБР. На встречах Крючков называл прозвища и имена подельников из России. Американцы задержали петербуржца, убедившись, что сообщники находятся вне США. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»