Фото: скриншот с сайта YouTube / коллаж

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В прокате «Поступь хаоса» — экранизация популярнейшей трилогии фантастических романов Патрика Несса (в России они изданы под одной обложкой, а в оригинале выходили по очереди). Команда во главе с режиссером Дагом Лайманом смогла превратить бестселлер в очень актуальное высказывание — про крах мужского мира, построенного на лжи и насилии.

«Поступь» уже попала в историю как один из больших «долгостроев». Студия Lionsgate взялась за экранизацию сразу после завершения публикации трилогии Несса, в 2011 году, но работа растянулась на долгие десять лет. Немудрено: сюжет большой, перекроить его под киношный двухчасовой формат нелегко. Занималась этим целая армия сценаристов: сперва великий, без преувеличения, Чарли Кауфман, создатель «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптации», потом — сам Несс и множество чисто технических авторов диалогов и драматургов. Режиссером собирался стать Роберт Земекис, великий визионер и создатель «Назад, в будущее», но в итоге он от проекта отказался. За время работы успела умереть затеявшая проект продюсер Эллисон Шермур, президент Lionsgate, а часть фильма вовсе пришлось переснимать — еще до локдауна и карантина. Такие перестановки, перетасовки и затяжки, в теории, должны были проект потопить еще на стадии производства. Но неожиданным образом сыграли ему на руку.



Кинематографический потенциал романа Несса — огромный, немудрено, что за него так крепко ухватилась Шермур. История про далекую планету, когда-то колонизированную людьми, на которой теперь правят бал суровые мужские законы, сама по себе заключает в себе и вестерн, и боевик, и эдакие «Звездные войны». Есть тут и готовая романтическая линия отношений главных героев — юноши Тодда и гостьи с Земли, девушки Виолы, которую молодой человек случайно встречает и решает помочь ей добраться до места, где она сможет связаться с другими астронавтами и вызвать подмогу. Но пару подростков начинают преследовать взрослые обитатели планеты, и им приходится вступать в битву с ними.



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







Сама по себе такая драматургия за десять лет только набрала энергии и актуальности: в десятом-одиннадцатом году история борьбы молодых и свободных от предрассудков с пугливыми и агрессивными мужиками выглядела не так злободневно. Сейчас «Поступь» смотрится как развернутый комментарий по поводу текущих событий, почти публицистика.



Что до зрелищности (ну а куда без нее в фантастическом блокбастере!), то вся эта сторона «Поступи» построена на одном-единственном эффекте. Обитатели планеты не могут сдерживать свои мысли, они здесь не только слышны, но и видны. Мужчины видят друг друга на огромном расстоянии — благодаря тому, что видят всплывающие на горизонте разноцветные облачка чужих фантазий и страхов. Но, увы, при всей выразительности, на одной видимости мыслей зрелища не построишь, для блокбастера этого маловато.

Вымученными — на грани провала — получились главные герои. Все-таки строить роль на отсылках к самым популярным работам актера — запрещенный прием, заведомо отправляющий фильм в разряд вторичных вещиц, би-сайдов к более успешным картинам. Том Холланд-Тодд тут явным образом отсылает к своему самому известному персонажу — робкому, пылкому и познающему мир вокруг Человеку-Пауку. А Дэйзи Ридли вовсе играет ровно то же, что демонстрировала в «Звездных войнах», — приключения юного джедая в мире кровожадных джедаев (даром что «Войны» продюсировала все та же покойная Шермур).



Едва ли не единственный персонаж, который тут способен вызвать сопереживание и вообще какие-то эмоции, — главный антагонист, злодей-правитель планеты, преследующий героев. Ну и как ему не быть ярким и броским, если его играет Мадс Миккельсен, большой и сложный актер европейской школы, с широченным диапазоном эмоций и выразительных средств, балетным бэкграундом и фантастической харизмой. Было бы странно, если бы он не вытягивал публицистику «Поступи» на нужный художественный уровень.

Только в итоге противостояние мужланов и детей разворачивается явно не нужной авторам стороной: дети не вызывают ровным счетом никаких чувств. Зато мужланы — ужасные, агрессивные, отжившие свое — по-прежнему харизматичны и привлекательны. С другой стороны, такое логическое и идеологическое несовершенство — меньшее, чем мог пожертвовать проект-долгострой в век, когда блокбастерам в мире закрытых кинотеатров (в тех же Штатах, например) и отложенных релизов приходится очень туго.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»