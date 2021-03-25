ЦБ заметил, что дела телефонных мошенников сложно довести до суда, и предлагает решение

Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые обманывают банковских клиентов с помощью социальной инженерии, не смогли избежать суда. Об этом 25 марта пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

В 2020 году число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии, по данным ЦБ, выросло почти вдвое (на 88 % к показателю 2019 года). В 84 % случаев мошенники звонят жертвам по телефону.

Такие преступления сейчас могут квалифицироваться по разным статьям УК, что затрудняет доведение дела до суда. «Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — заявили в ЦБ. Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы.