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В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа. В стране забьют 40 тысяч домашних уток

Ветеринары забьют 40 тысяч домашних уток на севере Чехии в связи с распространением высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Об этом 19 марта сообщил министр сельского хозяйства страны Мирослав Томан.

«Птичий грипп выявлен на двух птицефермах в Краловоградецком крае, — отметил он в комментарии ТАСС. — Очаги заболевания находятся на удалении примерно 15 км друг от друга. Ветеринары в понедельник проведут там забой 40 тыс. особей домашних уток».

Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8, по его словам, распространяется на большей части территории Чехии. При этом впервые в текущем году он был выявлен на крупных птицеводческих фермах. В прошлые месяцы заболевание стало причиной гибели содержавшихся в приусадебных хозяйствах сельских жителей нескольких сот особей уток, гусей, куриц и индеек.

Минсельхоз установил ранее, что перенос заболевания на домашнюю птицу был осуществлен дикими утками. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.

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Комментарии (1)

265096462
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