Развлекательные выставки больше не смогут называться «музеями». Понятие закрепят законодательно

Как сообщает «Дума ТВ» , официально определить, какие площадки являются музеями, и регламентировать их деятельность 17 марта предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, глава Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ) Александр Шолохов. Он отметил, что понятие «музей» больше не должно использоваться, если у организации, которая так называет себя, нет коллекции, и она стремится не познакомить посетителя с экспонатами, а получить прибыль и продать сувениры.

Министр культуры Ольга Любимова поддержала предложение закрепить понятие «музей» на государственном уровне. Если это произойдёт, такое слово в маркетинговых целях больше не смогут использовать организации, привлекающие посетителей исключительно ради прибыли.

«Повесив знак качества «музей», мы как бы подтверждаем, что эта точка зрения и та информация, которая подается соответствующим учреждением, имеет знак качества, ей можно и должно доверять», — пояснил Шолохов.



Вопрос о том, что музеями всё чаще представляются структуры, которые на самом деле не имеют с ними ничего общего, в том числе «музеи-кофейни», «музеи-чайные», а также выставочные галереи без собственной коллекции и частные лица, в культурной среде обсуждается активно. Исследование Союза музеев России показало, что такие площадки зачастую декларируют себя в качестве негосударственных музеев. Их деятельность не контролируется.



На сайте ИКОМ говорится о том, что разрабатывая наиболее полное понятие «музей», специалисты запустили онлайн-опрос, в котором может поучаствовать любой желающий. Результаты помогут понять, что считают «музеем» сами россияне.

