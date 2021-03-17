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Скончался знаменитый дирижер Джеймс Ливайн. Его карьеру оборвали обвинения в домогательствах

Многолетний художественный руководитель и главный дирижёр театра Метрополитен в Нью-Йорке Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет. Это произошло еще 9 марта, однако факт обнародовали только 17 марта — об этом написала The New York Times со ссылкой на его врача.

Карьера великого музыканта, дирижировавшего лучшими оркестрами мира, руководившего Мюнхенским филармоническим оркестром и Бостонским симфоническим, фактически оборвалась несколько лет назад. Он был обвинен в сексуальных домогательствах — и весной 2018 года руководство Метрополитен-оперы прекратило с ним сотрудничество.

Зрители по всему миру смотрели и слушали оперные спектакли, которыми дирижировал Ливайн: расцвет Метрополитен-оперы произошел в годы его руководства, постановки театра транслировались в кинотеатрах разных стран, включая Россию.

Причина смерти Джеймса Ливайна не называется.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Даже не сомневался в его национальности.
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