Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник задержан в Москве вместе с остальными участниками форума «Муниципальная Россия» 13 марта. Об этом он сообщил «Фонтанке». «Сидим в автозаке», — отметил он.

По его словам, некоторых участников выводили силком, но в целом задержанные сопротивления не оказывали. «Такой арест всех. Как говорится, малину накрыли. [Налетели] со всех сторон, даже балкон оцепили», — рассказал Максим Резник. Куда доставят задержанных, пока не ясно. «Вменять будут сотрудничество с нежелательными организациями, наверное», — добавил он.