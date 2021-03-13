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Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника задержали в Москве вместе с участниками форума «Муниципальная Россия»

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник задержан в Москве вместе с остальными участниками форума «Муниципальная Россия» 13 марта. Об этом он сообщил «Фонтанке». «Сидим в автозаке», — отметил он.

По его словам, некоторых участников выводили силком, но в целом задержанные сопротивления не оказывали. «Такой арест всех. Как говорится, малину накрыли. [Налетели] со всех сторон, даже балкон оцепили», — рассказал Максим Резник. Куда доставят задержанных, пока не ясно. «Вменять будут сотрудничество с нежелательными организациями, наверное», — добавил он.

Ранее сообщалось, что московские полицейские пришли на съезд независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» от проекта «Объединенные демократы».

В форуме участвовали около 150 человек, в том числе Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина и Владимир Кара-Мурза.

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Комментарии (36)

Вячеслав Рогожин
Искренне Презираю всех, кто голосовал за партию людоедов, "законотворчество" которых оборачивается подобным мерзким беспределом.
prozum
//...в том числе Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина и Владимир Кара-Мурза.//
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А вот с этим давно бы уже покончить надо. Сборище инородцев хлебом не корми, но дай порассуждать о будущем России.
altnec
А может обнуЛеханный оргазм испытывает от таких контрмероприятий?
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