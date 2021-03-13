Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник задержан в Москве вместе с остальными участниками форума «Муниципальная Россия» 13 марта. Об этом он сообщил «Фонтанке». «Сидим в автозаке», — отметил он.
По его словам, некоторых участников выводили силком, но в целом задержанные сопротивления не оказывали. «Такой арест всех. Как говорится, малину накрыли. [Налетели] со всех сторон, даже балкон оцепили», — рассказал Максим Резник. Куда доставят задержанных, пока не ясно. «Вменять будут сотрудничество с нежелательными организациями, наверное», — добавил он.
Максим Резник задержан в Москве вместе с остальными участниками форума «Муниципальная Россия» pic.twitter.com/uRuFjsap1I— Максим Резник ❌ (@maxim_reznik) March 13, 2021
Ранее сообщалось, что московские полицейские пришли на съезд независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» от проекта «Объединенные демократы».
В форуме участвовали около 150 человек, в том числе Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина и Владимир Кара-Мурза.