Джигитовка и дрова. Где и как отметить Масленицу в Петербурге

13–14 марта во всей России будут есть блины, водить хороводы, слушать народные песни и сжигать огромные чучела. Где это можно будет сделать в Петербурге — рассказываем в нашем мини-гиде. 0+

С 10 до 18 часов 13 и 14 марта масштабный театрализованный праздник развернётся на площади гуляний в Павловском парке. С 12:00 до 18:00 прохожим предложат поучаствовать в семейных эстафетах, посостязаться в скорости и ловкости, а затем встать в общий хоровод. С 12:40 до 15:40 у желающих есть возможность побегать в мешках, поперетягивать канат или попробовать силы в конкурсе по метанию валенка. Все активности пройдут под звуки тематических народных мелодий: в парке с утра до вечера будут выступать инструментальные ансамбли «Масленица» и «Маков свет», шоу-группа театра «Эпоха» и вокально-танцевальный коллектив «Русская душа». Впрочем, иногда музыканты должны будут прерываться и освобождать главную сцену: в 14:20 и в 15:10 ведущие созовут всех присутствующих, чтобы устроить флешмоб «Народный шумовой оркестр». В 16:10 в субботу у сцены же начнутся «групповые посиделки» и большое огненное шоу.

Для детей до 6 лет в Павловском парке выделили отдельную безопасную территорию «Масленичный городок» с особой программой развлечений и игр.



Кульминация праздника — сжигание Масленицы — в Павловском парке запланировано на 16:30 14 марта.



На Елагином острове в воскресенье праздник только начинается. ЦПКиО им. С. М. Кирова к народным гуляньям «Шуми, Масленица!» разделят на шесть зон-площадок с игровыми и концертными программами. На «Обрядовой станции» посетителей ждут выступления фольклорных коллективов «Лад» и «Домострой» и сожжение чучел каждый час, на «Сытном дворе» соберутся лавочники и владельцы фуд-траков. На площадку «Поляна кузнецов» стоит пойти ради мастер-классов по художественной ковке, а заглянуть в «Казачий стан» — ради показательной джигитовки и выступлений наездников. Шоу там будет проходить с 14:00 до 16:45 каждые 15 минут.



Детям в парке могут понравиться народные песни, пляски и театральные кукольные представления на «Потешной площади»: на этой же точке получится весело провести время в ожидании сожжения чучела Масленицы, которое в 19:00 пройдёт на «Масляном лугу».

