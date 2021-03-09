Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина представит новый роман

17 марта писательница Гузель Яхина, обладательница премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», расскажет о своем новом романе «Эшелон на Самарканд» . Послушать автора, задать ей вопрос и узнать о планах на будущее можно будет в прямом эфире книжной сети «Буквоед» в соцсети «ВКонтакте». (16+)

Гузель Яхину называют самой яркой дебютанткой российской литературы новейшего времени. «Эшелон на Самарканд» — уже третий ее роман, читателям она известна по книгам «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».

Действие «Эшелона на Самарканд» происходит в 1923 году. Из Казани в Самарканд эвакуируют пятьсот беспризорных детей. Их с сопровождающими ждут страшные приключения в лесах Поволжья, казахстанских степях, пустынях Кызыл-Кума и Туркестана — и все им удастся преодолеть благодаря вере в человеческое.



«Длинное путешествие превращает историю не в трагический рассказ, а в увлекательный рассказ о том, что происходило в 1923 году в молодой Советской республике. Увлекательная жанрово-приключенческая форма должна помочь читателю двигаться через серьезный материал», — поясняет идею своего романа Яхина.



Череда приключений детей-сирот и их сопровождающих выстроена как героический миф. Это «красный истерн», «одиссея в декорациях разрушенной страны» в первые годы советской власти.



Трансляцию презентации нового романа Гузель Яхиной можно будет посмотреть в группе «Буквоеда» во «ВКонтакте». Эфир начнётся в 19:00.



Елена Васильева

