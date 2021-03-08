В РНБ расскажут про ароматы любви всех времён и народов

Масло бергамота — это для расслабления. Нотки гвоздики, как утверждают, должны обострять ощущения от прикосновений. Жасмин будто бы повышает осознание собственной привлекательности. А иланг-иланг присутствует во многих духах, потому как считается безусловно эротичным. Но, видимо, всё же не настолько «безусловно». Иначе парфюмеры не называли бы свои творения так прямолинейно: Pour Troubler (что-то вроде будоражить, смущать, бередить чувства), Lubin Eteignons Tout («Выключи весь свет»), Adieu Sagessе («Прощай, мудрость»). Современные парфюмеры ради сексуальности стремятся создать в духах нотки немытого тела, крови и почему-то мокрой собачьей шерсти. Но среди легендарных духов отчего-то нет парфюма с теми лобовыми названиями и с провокационными запахами.

13 марта в РНБ состоится бесплатная лекция «Ароматы любви всех времён и народов», на которой историк парфюмерии Элина Арсеньева расскажет о том, какие «любовные» ароматы считаются великими и почему. И действительно ли они «на все времена и для всех народов»: если бы барышня, идя на свидание, надушилась парфюмом Клеопатры, которым та соблазняла Антония, — кавалеру, вероятно, стало бы дурно.



Лекция — продолжение цикла «Парфюмерия XXI века: новорождённый мир», пройдет в Российской национальной библиотеке в Конференц-зале (Садовая, 18), начало в 16:00. Обязательная регистрация на сайте РНБ. 16+



Александра Шеромова

